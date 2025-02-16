16.02.2025 18:30 - : -
Англия16 февраля 2025, 16:05 |
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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
16 февраля 2025, 16:05 |
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В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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