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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
16.02.2025 18:30 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
16 февраля 2025, 20:25 | Обновлено 16 февраля 2025, 20:52
1321
11

Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме

Джеймс Мэддисон удачно сыграл на добивании и принес победу Тоттенхэму

16 февраля 2025, 20:25 | Обновлено 16 февраля 2025, 20:52
1321
11
Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне и выиграл матч (1:0).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте.

Тоттенхэм поднялся на 12-е место с 30 очками, улучшив свое турнирное положение.

Манчестер Юнайтед остается в турнирной яме на 15-й позиции (29 пунктов).

Английская Премьер-лига

25-й тур, 16 февраля 2025 года, Лондон

18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Джеймс Мэддисон, 13

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Дэвис, Данзо (Грэй, 78), Порро, Мэддисон (Джонсон, 64), Бентанкур (Биссума, 78), Бергвалль (Сарр, 64), Сон Хын Мин (Одобер, 87), Тель, Кулушевски.

Манчестер Юнайтед: Онана, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Гарначо, Зиркзе, Доргу, Каземиро (Оби-Мартин, 90+1), Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Хейлунд.

Предупреждения: Дэвис, 79 – Каземиро, 41, Доргу, 90.

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Джеймс Мэддисон Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Andromed
битва за виживання ще ніколи не була такою цікавою
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+5
Remark
Не забити Тотенгеху, це яким дном потрібно бути?
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+3
😸
Навіть важко було уявити, що таке може трапитись з МЮ, команда яку більшість англійців вважають еталоном, може так швидко скотитися до дна турнірки   У всіх команд бувають взлети та падіння, у Ліверпуля було, але тоді пів команди були у лазареті але це завадило команді зберегти позиції, принаймі у 5 серед найкращих на той момент і пограти у ЛЄ. У МС зараз проблеми, але і вони не випали так далеко. Тотенгем теж можна зрозуміти. Вже навіть Евертон!! обскакав МЮ , хоча вони стараються і якби у них не вкрали тоді 10 очок, то мали б грати у Євролігах замість Члєнсі,  навіть з -10 Евертон тоді не вилітів у Чемпіоншип
Мда.. МЮ зараз в крутому піке.
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+2
Mark4854590
Такої уваги матч 15-ї та 14-ї команд АПЛ до себе мабуть давно не привертав
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+2
Серж
Писец. Глейзерам нужно писать книгу "Как развалить самый успешный клуб мира и сделать его аутсайдером АПЛ. Пособие для чайников".
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+1
bzzzzzz
В МЮ, каждый новый тренер бьев все новые "рекорды".
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+1
Перець
Міняйте тренера цей зламався
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+1
Prokop_Andriy
якби не склалося далі, сезони вже втрачені для обох команд, єдине напевно за що зрадіють в кінці сезону це зберігання прописки в апл
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+1
Gargantua81
обе команды в ужасном состоянии, хотя в обеих сейчас работают достаточно квалифицированные тренеры. 
Но у МЮ конечно проблема глубже. Уже сломан менталитет, критическая масса демотивированных низкоквалифицированных игроков с раздутыми окладами. И нет денег на трансферы.
У Тотнема ситуация оптимистичнее, там надо просто дождаться выздоровления нескольких игроков основного состава.
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+1
Harun Bakircioğlu
Ниже 16 места не упадут. В АПЛ слишком быстро оформились вылетающие, МЮ ничего не грозит кроме растоптанного самолюбия.
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+1
😸
Цікава статистика по пропущеним м'ячам: Арсенал найменше пропустили 22, Ліверпуль 24, Фореста та Борнмут по 29, далі Евертон! 31, Крістал 32, Ньюкасл з Фулгемом по 33, МЮ та МС по 35
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0
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