Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме

Вечером 16 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне и выиграл матч (1:0).

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Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте.

Тоттенхэм поднялся на 12-е место с 30 очками, улучшив свое турнирное положение.

Манчестер Юнайтед остается в турнирной яме на 15-й позиции (29 пунктов).

Английская Премьер-лига

25-й тур, 16 февраля 2025 года, Лондон

18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Джеймс Мэддисон, 13

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Дэвис, Данзо (Грэй, 78), Порро, Мэддисон (Джонсон, 64), Бентанкур (Биссума, 78), Бергвалль (Сарр, 64), Сон Хын Мин (Одобер, 87), Тель, Кулушевски.

Манчестер Юнайтед: Онана, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Гарначо, Зиркзе, Доргу, Каземиро (Оби-Мартин, 90+1), Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Хейлунд.

Предупреждения: Дэвис, 79 – Каземиро, 41, Доргу, 90.

Видео гола и обзор матча

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