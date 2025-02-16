Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме
Джеймс Мэддисон удачно сыграл на добивании и принес победу Тоттенхэму
Вечером 16 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне и выиграл матч (1:0).
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Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте.
Тоттенхэм поднялся на 12-е место с 30 очками, улучшив свое турнирное положение.
Манчестер Юнайтед остается в турнирной яме на 15-й позиции (29 пунктов).
Английская Премьер-лига
25-й тур, 16 февраля 2025 года, Лондон
18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Джеймс Мэддисон, 13
Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Дэвис, Данзо (Грэй, 78), Порро, Мэддисон (Джонсон, 64), Бентанкур (Биссума, 78), Бергвалль (Сарр, 64), Сон Хын Мин (Одобер, 87), Тель, Кулушевски.
Манчестер Юнайтед: Онана, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Гарначо, Зиркзе, Доргу, Каземиро (Оби-Мартин, 90+1), Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Хейлунд.
Предупреждения: Дэвис, 79 – Каземиро, 41, Доргу, 90.
Видео гола и обзор матча
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