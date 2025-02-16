Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0. Как забил Мэддисон. Видео гола и обзор
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16 февраля в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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На 13-й минуте Джеймс Мэддисон подобрал мяч в штрафной площадке гостей и отправил его в сетку ворот «Манчестер Юнайтед».
Обе команды находятся в сложном положении. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю позицию, а «Тоттенхэм» – 15-ю.
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АПЛ. 25-й тур, 16 февраля
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Меддісон, 13
Предупреждение: Каземиро, 41
События матча
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