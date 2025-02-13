ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Андрей показал мастер-класс в набивании мяча
Президент «Динамо» Игорь Суркис на одной из тренировок киевского клуба показал умение сидя набивать мяч.
Этот вызов принял легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, соответствующее видео обнародовала пресс-служба столичного клуба.
В этом сезоне на клубном уровне за «Динамо» Андрей Ярмоленко отыграл 18 поединков и сумел отличиться семь раз.
Ранее голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан признался, какой совет получил от Андрея Ярмоленко перед уходом из «Динамо» в Саудовскую Аравию.
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
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