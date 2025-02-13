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  4. ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:44
2803
0

ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса

Андрей показал мастер-класс в набивании мяча

13 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:44
2803
0
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Президент «Динамо» Игорь Суркис на одной из тренировок киевского клуба показал умение сидя набивать мяч.

Этот вызов принял легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, соответствующее видео обнародовала пресс-служба столичного клуба.

В этом сезоне на клубном уровне за «Динамо» Андрей Ярмоленко отыграл 18 поединков и сумел отличиться семь раз.

Ранее голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан признался, какой совет получил от Андрея Ярмоленко перед уходом из «Динамо» в Саудовскую Аравию.

ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса

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Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Динамо Киев видео Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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