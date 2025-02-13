Президент «Динамо» Игорь Суркис на одной из тренировок киевского клуба показал умение сидя набивать мяч.

Этот вызов принял легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, соответствующее видео обнародовала пресс-служба столичного клуба.

В этом сезоне на клубном уровне за «Динамо» Андрей Ярмоленко отыграл 18 поединков и сумел отличиться семь раз.

Ранее голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан признался, какой совет получил от Андрея Ярмоленко перед уходом из «Динамо» в Саудовскую Аравию.

ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса