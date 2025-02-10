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  4. ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 16:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:56
195
0

ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо

Киевская команда продолжает подготовку к весенней части сезона УПЛ

10 февраля 2025, 16:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:56
195
0
ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис показал мастер-класс по набиванию футбольного мяча.

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги.

Учебно-тренировочные зимние сборы бело-синие проводят на южном побережье Турции.

В понедельник, 10 февраля, киевляне проводят очередной контрольный матч.

Соперник киевской команды – клуб «Эсбьерг» из Дании.

ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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