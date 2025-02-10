Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 16:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:56
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ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо
Киевская команда продолжает подготовку к весенней части сезона УПЛ
10 февраля 2025, 16:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:56
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Президент «Динамо» Игорь Суркис показал мастер-класс по набиванию футбольного мяча.
Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги.
Учебно-тренировочные зимние сборы бело-синие проводят на южном побережье Турции.
В понедельник, 10 февраля, киевляне проводят очередной контрольный матч.
Соперник киевской команды – клуб «Эсбьерг» из Дании.
ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо
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