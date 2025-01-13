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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 17:23 | Обновлено 13 января 2025, 17:38
1630
3

ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо

Киевская команда проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

13 января 2025, 17:23 | Обновлено 13 января 2025, 17:38
1630
3
ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо
ФК Динамо

Киевское «Динамо» продолжает зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

13 января киевская команда сыграла вничью с клубом «Видзев» Лодзь из Польши (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На тренировке команды президент клуба Игорь Суркис забил гол своему племяннику – голкиперу Вячеславу Суркису, сыну Григория Суркиса.

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1).

Следующие спарринги динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 и словенского Марибора (16 января).

ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо

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Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Игорь Суркис Вячеслав Суркис видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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P. Diddy
Старший Григорий на телефон снимал?
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+1
serhiy
Як тут на сайті бамбалугандони розказують ,що Суркіс все і всіх купив ,то десь там за кадром з боку ахметка мячики подає ).
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-1
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