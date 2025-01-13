Киевское «Динамо» продолжает зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

13 января киевская команда сыграла вничью с клубом «Видзев» Лодзь из Польши (1:1).

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На тренировке команды президент клуба Игорь Суркис забил гол своему племяннику – голкиперу Вячеславу Суркису, сыну Григория Суркиса.

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3) и обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1).

Следующие спарринги динамовцы проведут против болгарской команды ЦСКА 1948 и словенского Марибора (16 января).

ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо