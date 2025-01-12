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  4. Игорь СУРКИС: «Я понимаю Шовковского – он смотрит в будущее»
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 23:43 | Обновлено 12 января 2025, 23:50
261
0

Игорь СУРКИС: «Я понимаю Шовковского – он смотрит в будущее»

Президент «Динамо» поделился впечатлениями от старта подготовки команды

12 января 2025, 23:43 | Обновлено 12 января 2025, 23:50
261
0
Игорь СУРКИС: «Я понимаю Шовковского – он смотрит в будущее»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился впечатлениями от старта подготовки команды ко второй части сезона:

– Денис Попов рассказал нам, что вы шутили с командой о чем-то, когда приехали на сбор. О чем, если не секрет?

– Я всегда шучу с командой на собрании, когда нет официальных матчей. Ребята должны готовиться в хорошем настроении. Пошутил и все.

– Вы уже не в первый раз присоединяетесь к команде во время тренировочных сборов, и это уже стало хорошей традицией. Какие у вас впечатления, когда вы живете с командой?

– Я начал ездить с командой еще когда «Динамо» возглавлял Йожеф Сабо, это было лет 30 назад. А потом уже с Валерием Лобановским. Только мы не жили тогда в таких комфортных условиях, а жили в чисто спортивных отелях, как было в Руйте. Ребята были настроены, играли и доходили в полуфинал Лиги чемпионов. И я пошутил с игроками, что возможно им стоит поехать в такую ​​гостиницу, как была у нас в Руйте, тогда бы они оценили, что ребята делали раньше.

– Вчера на тренировке вы пробили штрафной удар и забили гол. Держите себя в тонусе?

– Нужно держать себя в тонусе и с ребятами разговаривать, они серьезно работают. Мне кажется, вторая часть чемпионата Украины будет очень тяжелой для нас. Мы не должны тратить эмоции, а на поле демонстрировать, что наша команда может. Мы понимаем, что болельщики недовольны тем, как мы выступили на международной арене. У нас есть еще два матча, и мы должны проявить себя, показать, что «Динамо» еще живет. Я ребятам сказал, что на турнирную таблицу мы не должны смотреть. Мы должны смотреть прежде всего на нашу игру. И Александр Шовковский тоже на этом делает акцент. Понимаем, что тяжело, но на международной арене мы должны показывать более качественный результат.

– Вы посещаете много матчей «Динамо» U-19. Сегодня на сборах вместе с первой командой присутствует пять молодых футболистов. Что вы можете о них сказать? Усилят ли они игру?

– Это будущее киевского «Динамо». Сегодня эти ребята работают с первой командой, завтра к ним присоединятся другие, потому что это очень талантливая молодежь – это и Редушко, и Люсин и другие ребята. Они могут влиться в первую команду, но нужно время.

Я понимаю, что война закончится и все будет по-другому – как было до войны. К нам снова будут ехать качественные футболисты. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на нашей школе и делать все, чтобы наши ребята заиграли. Это нужно не только «Динамо», но и всем сборным Украины. Мы готовим футболистов для всех сборных. Поэтому я понимаю Шовковского – он смотрит в будущее. Может, уже кто-то во второй части сезона заиграет в первой команде.

– Слюбик и Окон присоединились к «Динамо» в рамках просмотра. Что вы можете сказать о них?

– Я ничего не буду говорить о них. Пусть о них говорит тренерский штаб Динамо.

– Мы вспоминали историю противостояний «Динамо» и ФКСБ (Стяуа). Помним финальный поединок за Суперкубок УЕФА в 1987 году, когда наша команда уступила...

– Помню ту игру, проиграли 0:1. Я смотрел тот матч по черно-белому телевизору вместе со своими родителями и очень переживал. Я с 1975 года не пропустил ни одного поединка киевского Динамо.

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Игорь Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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