Динамо Киев

В воскресенье, 12 января, состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].

Игра прошла на спортивной арене «Глориа» в Белеке.

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Игра началась в 16:00 по киевскому времени.

На 20-й и 27-й минутах хавбек «Динамо» Виталий Буяльский отличился в ворота соперника.

На 73-й минуте форвард «ФКСБ» Давид Микулеску сократил отставание своей команды.

Товарищеский матч. 12 января

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 2:1

Голы: Буяльский, 20, 27 – Микулеску, 73

Видеообзор матча: