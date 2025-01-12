Динамо Киев

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 2:1. Дубль Буяльского. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
В воскресенье, 12 января, состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].
Игра прошла на спортивной арене «Глориа» в Белеке.
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Игра началась в 16:00 по киевскому времени.
На 20-й и 27-й минутах хавбек «Динамо» Виталий Буяльский отличился в ворота соперника.
На 73-й минуте форвард «ФКСБ» Давид Микулеску сократил отставание своей команды.
Товарищеский матч. 12 января
Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 2:1
Голы: Буяльский, 20, 27 – Микулеску, 73
Видеообзор матча:
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