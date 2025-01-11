Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Киевское «Динамо» проводит второй контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет клуб ФКСБ [Стяуа] из Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 12 января в 16:00 по Киеву. Спарринг проводится в турецком городе Белек.
В первом контрольном поединке в Турции динамовцы 10 января уступили клубу «Магдебург» (1:3).
Следующие спарринги динамовцы проведут против команд: Видзев (13 января), ЦСКА 1948 (16 января).
Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка
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