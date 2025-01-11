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ФКСБ
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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 07:34 | Обновлено 11 января 2025, 07:42
127
0

Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

11 января 2025, 07:34 | Обновлено 11 января 2025, 07:42
127
0
Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит второй контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб ФКСБ [Стяуа] из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 12 января в 16:00 по Киеву. Спарринг проводится в турецком городе Белек.

В первом контрольном поединке в Турции динамовцы 10 января уступили клубу «Магдебург» (1:3).

Следующие спарринги динамовцы проведут против команд: Видзев (13 января), ЦСКА 1948 (16 января).

Динамо Киев – ФКСБ [Стяуа]. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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