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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:11 | Обновлено 12 января 2025, 12:12
520
3

ФОТО. Динамо провело тренировку перед спарингом. Занятие посетил Луческу

12 января киевская команда проведет спаррингу против румынского ФКСБ

12 января 2025, 12:11 | Обновлено 12 января 2025, 12:12
520
3
ФОТО. Динамо провело тренировку перед спарингом. Занятие посетил Луческу
ФК Динамо. Мирча Луческу и Александр Шовковский

Не сбавляет обороты подготовка «Динамо» ко второй части сезона, которую команда проводит в Турции.

В субботу, 11 января, на следующий день после первого контрольного матча в новом году вместо привычной тренировки на футбольном поле в рабочей программе команды было теоретическое занятие, на котором тренерский штаб Александра Шовковского подробно разобрал ошибки, допущенные командой в игре с «Магдебургом».

Вечером динамовцы провели полноценную тренировку на поле. Оно началось с поздравлений двух именинников – Дениса Игнатенко и Матвея Пономаренко, получивших из рук Александра Шовковского именные футболки с сегодняшней датой, после чего игроки поздравили их традиционным «коридором уважения».

Во время разминки игроки выполняли упражнения на укрепление мышц с фитнес-резинками, а также сразились в эстафете. Основная часть работы началась с отработки передач, комбинирования и перемещений.

Голкиперы сначала занимались по отдельной программе, но присоединились к общей группе, которая перешла к отработке завершения атак. Отдельно работали в конце занятия и защитники, под руководством Сергея Федорова занимались построением оборонных взаимодействий.

На этой и предыдущей тренировке «бело-синих» присутствовал бывший главный тренер команды Мирча Луческу. Он радостно общался с президентом клуба Игорем Суркисом, бывшими коллегами по тренерскому штабу и подопечными, отметил прогресс игроков.

В воскресенье, 12 января, Динамо сыграет второй контрольный матч, в котором соперником киевлян станет румынский ФКСБ. В этой игре тренерский штаб планирует предоставить игрокам, которые выйдут в стартовом составе, уже больше игрового времени, чем в первой игре. Матч состоится в Белеке, на стадионе Gloria Sports Arena. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. А на следующий день, в понедельник, 13 января, бело-синие проведут свой третий спарринг на сборе – против польского Видзева.

ФОТО. Динамо провело тренировку перед спарингом. Занятие посетил Луческу

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Умник
До сих пор поражает меня тот факт что после прихода в Динамо Мирча другой человек, как будто в Шахтере 13 лет его гипнотезировали)))).
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-1
umnuy2
тренируйтесь ---второй гол нужно забить за 8 игр в ле
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-1
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