Украина. Премьер лига09 января 2025, 18:14 |
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Легенда на месте. Луческу посетил матч Шахтера с загребским Динамо
Мирча Луческу присутствовал на матче «горняков» в Турции
09 января 2025, 18:14 |
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Тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер», посетил матч «горняков» с загребским «Динамо», сообщают социальные сети клуба.
79-летний специалист посетил встречу своей бывшей команды в Турции.
Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер» 12 лет, 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины, а также принес Украине первый еврокубок, выиграв в Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» сыграл первый матч на сборах.
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