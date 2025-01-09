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  4. Легенда на месте. Луческу посетил матч Шахтера с загребским Динамо
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 18:14 |
530
0

Легенда на месте. Луческу посетил матч Шахтера с загребским Динамо

Мирча Луческу присутствовал на матче «горняков» в Турции

09 января 2025, 18:14 |
530
0
Легенда на месте. Луческу посетил матч Шахтера с загребским Динамо
ФК Шахтер. Мирча Луческу

Тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер», посетил матч «горняков» с загребским «Динамо», сообщают социальные сети клуба.

79-летний специалист посетил встречу своей бывшей команды в Турции.

Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер» 12 лет, 8 раз выиграл чемпионат Украины, 6 раз кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины, а также принес Украине первый еврокубок, выиграв в Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» сыграл первый матч на сборах.

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Шахтер Донецк Мирча Луческу Динамо Загреб учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Данііл Киріяка Источник: ФК Шахтер Донецк
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