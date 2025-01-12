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Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.01.2025 16:00 – FT 2 : 1
ФКСБ
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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 17:54 | Обновлено 12 января 2025, 17:58
429
6

Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ

Киевляне провели в Белеке второй спарринг зимней паузы

12 января 2025, 17:54 | Обновлено 12 января 2025, 17:58
429
6
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
ФК Динамо. Виталий Буяльский (в центре)

Отчет о матче ожидайте позже...

Товарищеский матч

«Динамо» – ФКСБ – 2:1

Буяльский, 20, 26 – Микулеску, 73

Шапаренко, 50.

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Вивчаренко (Караваев, 63), Волошин (Герич, 63), Шапаренко (Саленко, 63), Ванат (Герреро, 63), Кабаев (Брагару, 63), Тымчик (Дячук, 63), Буяльский (Рубчинский, 63), Михавко (Слюбик, 63), Биловар (Дубинчак, 63), Михайленко (Пихаленок, 63).

ДИНАМО – ФСКБ [СТЯУА]. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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serhiy
Матч не дивився. Якщо без травм- то добре.  Рахунок не важливий,хоча ця команда з Динамо в табличці ЛЄ і вони на 10 місці ). Але це тренувальний матч. Так що не показник. Удачі надалі !
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+2
Saar
З перемогою! Але Герерро-це пздц....
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+1
007_Quantum19_007




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0
Footbulka
Буяльський сьогодні красава  відзначився двічі, не без допомоги партнерів, але забив. Набагато краще виглядала команда в цілому, ніж у попередньому матчі, це було видно одразу з перших хвилин.
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-1
Slavianist
Ишь ты! "Обыграло". Не громко ли сказано?
Отскочило знатно!
Ответить
-3
Slavianist




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-4
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