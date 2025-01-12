Динамо Киев

12.01.2025 16:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига12 января 2025, 17:54 | Обновлено 12 января 2025, 17:58
429
6
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Киевляне провели в Белеке второй спарринг зимней паузы
12 января 2025, 17:54 | Обновлено 12 января 2025, 17:58
429
6
Отчет о матче ожидайте позже...
Товарищеский матч
«Динамо» – ФКСБ – 2:1
Буяльский, 20, 26 – Микулеску, 73
Шапаренко, 50.
«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Вивчаренко (Караваев, 63), Волошин (Герич, 63), Шапаренко (Саленко, 63), Ванат (Герреро, 63), Кабаев (Брагару, 63), Тымчик (Дячук, 63), Буяльский (Рубчинский, 63), Михавко (Слюбик, 63), Биловар (Дубинчак, 63), Михайленко (Пихаленок, 63).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 11 января 2025, 22:44 0
Бобкин разочарован количеством удалений
Бокс | 12 января 2025, 04:05 0
Украинский боксер посетил церемонию The Ring Magazine 2024 Awards Show
Футбол | 11.01.2025, 20:21
Футбол | 12.01.2025, 15:25
Футбол | 12.01.2025, 14:52
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2025, 08:30
12.01.2025, 00:53 18
11.01.2025, 09:24 1
11.01.2025, 18:17 24
10.01.2025, 17:42 9
11.01.2025, 20:03
12.01.2025, 09:03 35
11.01.2025, 12:31 4
Отскочило знатно!