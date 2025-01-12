Игорь СУРКИС: «Я сказал: не смотрите в турнирную таблицу, смотрите на игру»

Президент «Динамо» Игорь Суркис, который находится вместе с командой на сборах в Турции, поделился мнением о подготовке ко второй части сезона:

«Я начал ездить с Сабо лет 30 назад. Позже с Лобановским, но мы не жили в таких комфортных условиях. Ребята были настроены, играли и доходили в полуфинал ЛЧ.

Я думаю, что второй круг будет трудным для нас. Важно не терять эмоции и демонстрировать на поле то, что может команда. Понимаю, что болельщики недовольны тем, как мы выступили на международной арене. В последних матчах нужно проявить себя и показать, что Динамо еще живо.

Я ребятам сказал, что на турнирную таблицу не нужно смотреть. Только на игру. Александр Шовковский тоже это сказал. Понимаю, что тяжело, но на международной арене мы должны показывать лучший результат».