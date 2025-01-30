Бущан признался, какой совет получил от Ярмоленко перед уходом из Динамо
Андрей тепло попрощался с голкипером
Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан признался, какой совет получил от Андрея Ярмоленко перед уходом из «Динамо» в Саудовскую Аравию.
– Когда ты получил предложение по переходу, советовался с кем-то из партнеров по команде?
– Первым из ребят об этом узнал Андрей Ярмоленко. Он меня поздравил. Я никому не говорил, но эта новость как-то распространилась. Ребята поздравили меня.
– Ярмоленко имеет огромный опыт выступлений за границей, он играл в соседней стране – ОАЭ. Что он тебе советовал?
– Он говорил, что главное – делать свое дело и оставаться таким же веселым, как и в «Динамо». И главное – пожелал, чтобы не было травм, – сказал Бущан.
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