ВИДЕО. «Обязательно встретимся» Прощальное интервью Бущана в Динамо

Украинский голкипер Георгий Бущан тепло попрощался с киевским «Динамо». Футболист припомнил яркие моменты карьеры в киевском клубе.

– Помнишь, сколько лет тебе было, когда ты впервые пришел в «Динамо»?

– Честно говоря, за последние несколько дней я вспомнил практически каждый день своего пребывания в «Динамо». Конечно, помню и первый день.

– Ты провел 177 официальных матчей за «Динамо». Если учитывать матчи за Динамо-2 в первой лиге – 201. Это больше 18 тысяч минут на поле. Это много или мало?

– Я считаю, что это мало. В первой команде я начал играть в 2017 году. Но даже за это время я думаю, что матчей мало.

- Чувствуешь ли себя легендой клуба?

- Как говорил наш знакомый, немного имя есть. Пожалуй, я солгу, если скажу, что нет. Думаю, время покажет. Я делал все зависящее от меня для того, чтобы «Динамо» (Киев) выигрывало. Я люблю эту команду.

- Чем больше ты гордишься за эти годы?

- Горжусь тем, что мог каждый день доказывать на футбольном поле, что достоин играть за «Динамо», потому что здесь ты должен каждый день выигрывать. Это то, что будет со мной на всю жизнь, то, что передают с детства – «Динамо» (Киев) должно выигрывать, другого результата для нас нет. Я горжусь тем, что я был в этом клубе и каждый день думал только о победе.

- Есть ли что-то, о чем сожалеешь?

– Конечно, есть. По-видимому, это связано с травмами. Жаль, что так мало сыграл.

– По сути, железным №1 ты стал не так давно. Была тяжелая конкуренция с Шовковским, Рудькой, Ковалем. Когда уже казалось, что все идет так, как надо, и судьба тебе дает шанс, на собрании в 2018 году эта травма, перелом и приглашение Дениса Бойко. Что тебя тогда мотивировало остаться?

- Начнем с того, что пять лет назад уровень чемпионата, уровень команды был несколько иной. В то время была большая конкуренция не только в «Динамо» (Киев). Хотел ли я пойти куда-нибудь в аренду, попробовать себя в другом клубе? Да, хотел.

У меня была практика в Динамо-2, в первой лиге, и тогда это был очень серьезный уровень. Это был для меня хороший период. Как говорится, всему свое время. И, наконец, я дождался своего шанса и дебютировал за «Динамо». Это было при руководстве Александра Хацкевича. Он был моим тренером и в дубле, и в «Динамо-2».

Помню это летнее собрание в Австрии. Тогда в команде были Макс Коваль, Артур Рудько. Я понимал, что я в то время был третьим или четвертым голкипером, мне было 23 года. Тогда я подошел к тренеру, сказал, что понимаю, что проиграю конкуренцию, и спросил, есть ли возможность отпустить меня набираться игровой практики. На это наставник ответил, что еще не решил, кто будет основным, и посоветовал мне набраться терпения. Начинал сезон Артур, затем играл Макс. И судьба дает шанс, что ты можешь использовать или нет. А потом произошел тот перелом…

- Дальше конкуренция еще больше усилилась…

– Затем в команду пришел Денис Бойко. Я ему очень благодарен, потому что за те годы, что мы были в команде вместе, мы держали друг друга в напряжении и тонусе.

– Ты был душой компании, в раздевалке. Кому оставляешь этот важный пост в коллективе?

– Почему «был»? Я остаюсь душой. Но вы же знаете, конкуренция в этом плане у нас есть, так что, пожалуй, Дуба сейчас доволен.

– Когда ты получил предложение по переходу, советовался с кем-то из партнеров по команде?

– Первым из ребят об этом узнал Андрей Ярмоленко. Он меня поздравил. Я никому не говорил, но эта новость как-то распространилась. Ребята поздравили меня.

- У Ярмоленко есть огромный опыт выступлений за границей, он играл в соседней стране – ОАЭ. Что он тебе советовал?

- Он говорил, что главное – делать свое дело и оставаться таким же веселым, как и в «Динамо». И главное – пожелал, чтобы не было травм.

- У «Динамо» остается очень сильная вратарская линия – кроме Руслана Нещерета, это Валентин Моргун и Денис Игнатенко, которые уже достаточно долго в первой команде. Трудно ли им будет соответствовать планке, которую ты установил?

– Считаю, что морально ребята готовы к этой ответственности. Желаю им только удачи.

– Главная интрига – кто возьмет первый номер?

– Не знаю, кому повезет. Но это тоже бремя, я вам скажу. Я тоже в свое время приехал на собрание, когда Александр Владимирович кончил, и получил первый номер.

– А начинал с 52-го?

– Какой там только не был. И 99-й. С номерами вообще была отдельная история. Когда я был 99-й, пришел Дуду – отдали этот номер ему. Взял 24-й, пришел Вида – ему отдали. Потом взял 25-й – появился в команде Дерлис Гонсалес, и снова мой номер отдали. Тогда я уже решил взять зеркальный номер от 25-го – 52-го.

- Какой публичный совет ты дал бы Моргуну и Нещерету, если они остаются «за старшего» на вратарской и будут конкурировать между собой?

– У них будет ожесточенная борьба. Они и сами все знают, я им ничего не могу посоветовать. Михаил Леонидович делает очень хорошее дело, поэтому они знают свои сильные качества и должны использовать их.

- Пожалуй, будет очень интересный разговор с Михаилом Михайловым, человеком, который тебя воспитал…

– А я немного ему потрепал нервы. Немного было. Несколько раз даже думал, что меня выгонят. Люди знают, что я всегда на юморе. Но у меня есть характер. Ребята знают, что когда у меня нет настроения, могу наговорить всяческих гадостей.

Михаил Леонидович меня поддержал в моем выборе, и я хочу поблагодарить его за то, что он тоже поспособствовал этому переходу. Игорь Михайлович спрашивал его, и он ответил, что надо дать мне возможность получить такой опыт, и что он подготовил мне достойную замену. Надо проделать немало работы, чтобы у тебя были люди, которые понимают принципы игры «Динамо» (Киев).

– Ты приехал на сборы с командой и не было никаких предпосылок к тому, что вторую часть сезона «Динамо» проведет без тебя?

– Не было. Вообще я ехал с другим настроением, с другой идеей в голове. Я о переходе не думал. Да, я делал все, чтобы себя проявить на евроарене и за клуб, и за сборную, ожидал серьезного вызова, но для вратаря из Украины, особенно если тебе уже за 25, очень тяжело. Есть регламент, создающий некоторые ограничения на подписание иностранцев. Были клубы, которые признавались, что им проще подписать условного бразильца, чем вратаря из Украины. Если бы мне было лет 20-23, это другой вопрос, потому что в таком случае есть время на развитие. А я уже сформированный вратарь, у меня есть свои качества, которые уже никуда не дети, можно только улучшить.

- Но ты, должно быть, все эти годы готовился ментально?

- Какое-то время я действительно ментально готовился, но потом, когда сорвался один трансфер или не свершился другой, скажу откровенно – я сам себе сказал, что, значит, будем становиться здесь легендой клуба.

– Переход к каким клубам был наиболее реальным?

- Если бы все сложилось так, как должно было, то мы с Виталием Николаем поехали бы в Англию вместе.

- Были слухи, что у «Ноттингем Форест», когда он вернулся в АПЛ, интересовались твоей кандидатурой…

– Они интересовались, а я поехал в Мюнхен спину резать.

– Как ты узнал о предложении «Аль-Шабаба»?

– Мне позвонил мой агент Вадим Шаблий, сообщив, что есть такое предложение, и теперь надо разговаривать с руководством клуба, если у меня есть желание.

– Я слышал, что в твоей кандидатуре был лично заинтересован новый тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим, который хотел видеть тебя в своей команде еще во время работы в «Галатасарае»?

- О «Галатасарае» сказать не могу, но знаю, что тренер действительно стремился подписать именно меня.

- Легенда мирового футбола Павел Недвед, ныне являющийся спортивным директором «Аль-Шабаба», лично вел переговоры с «Динамо». Удалось ли уже лично познакомиться с ним?

- Вечером того же дня, когда я узнал возможность этого трансфера, произошел видеозвонок, во время которого мы и познакомились. На самом деле для меня имя Павела Недведа – это тоже воспоминания детства, поскольку тогда смотрел матчи «Ювентуса», и сейчас было приятно познакомиться с таким человеком. Но многое поговорить не удалось, поскольку была плохая интернет-связь (улыбается).

- Недавно наставник "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш сказал, что чемпионат Саудовской Аравии уже является одним из лучших в мире. Соглашаешься ли ты с этим утверждением?

– Во-первых, там много хороших иностранцев, и по видео, что я видел – это конкурентный чемпионат. К сожалению, учитывая нынешние реалии, чемпионат Украины сейчас немного уступает по уровню. Я вижу большую перспективу, там хорошие нападающие, и в Саудовской Аравии будет на одного хорошего вратаря больше.

- Есть ли ощущение, что ты идешь на повышение, поскольку будешь иметь возможность играть против звезд - того же Роналду, например?

– Такие мысли есть.

– «Аль-Шабаб» является грандом саудовского футбола – кажется, шесть раз становился чемпионом страны, был победителем Кубка обладателей Кубков в Азии. Но свой последний чемпионский титул команда завоевала в 2012 году. Учитывая твою ментальность победителя, на вопрос о твоей основной цели перехода в «Аль-Шабабу» ты наверняка ответишь, что хочешь помочь команде вернуть золотые медали. Однако ментально ли ты готов к безумной конкуренции, которой не было в чемпионате Украины, где, объективно говоря, только «Динамо» и «Шахтер» ведут борьбу за чемпионство?

– Поэтому это и интересный чемпионат. В этом году, наверное, будет тяжело "Аль-Шабабу". Но они вышли в полуфинал Кубка страны, поэтому есть шанс выиграть трофей.

– Мы говорили о конкуренции. В том же «Аль-Шабабе» был основной голкипер, много лет игравший, но сейчас порвавший крестообразные связи, из-за чего команда занялась поиском нового вратаря. Выходит, даже здесь будет конкуренция...

– А без конкуренции нет роста. Поэтому очень хорошо, когда есть конкуренция, ты постоянно находишься в тонусе. У меня на протяжении карьеры всегда была конкуренция, поэтому это нормально.

– Для твоего карьерного роста переход к «Аль-Шабабу» является глотком свежего воздуха. Ты понимаешь, что это еще не окончательная остановка в карьере, и после Саудовской Аравии ты можешь еще вернуться в Европу?

- Я уже говорил, что это все стереотип. Я считаю, что переезд в Саудовскую Аравию для меня хорошая возможность поиграть с добротными футболистами. Новая страна, новая культура... За деньги, за которые договорились клубы, мало голкиперов за 30 лет можно продать. Конечно, не берем топ-5 чемпионатов.

- Был ли у тебя разговор с президентом «Динамо» по этому переходу?

- Президенту всегда трудно прощаться с воспитанниками клуба, с теми людьми, которые внесли какой-то вклад в результаты команды. Спасибо, что президент пошел мне навстречу и помог этому переходу.

- Есть такой стереотип, что футболисты, которые едут играть на Ближний Восток, выпадают из виду тренеров национальной сборной. Был ли у тебя разговор с Сергеем Ребровым по этому поводу?

- Янник Карраско, например, играет за сборную Бельгии. Поэтому я не вижу в этом проблемы и не вижу причины, по которой на меня могут не рассчитывать.

– Тебе ребята уже сделали заказ, чтобы ты достал футболки Роналду, Неймара, Бензема?

- А почему я у кого-то должен просить футболку? (улыбается) Тот же Роналду, например, забил 750-й гол в карьере. Мне этого достаточно. Если и поменяюсь с ним футболками, то себе заберу.

- Можешь назвать три момента из своей карьеры в «Динамо», которые ты вспоминаешь больше всего?

- Вспоминается, как шутили надо мной после «прекрасного» дебюта за сборную Украины. После этого я ничего не боюсь. Тогда, пропустив на 9-й минуте первый гол, думаю: "Нормально, продержались". На 19-й минуте влетел второй мяч. Тогда уже подумал, что если они будут забивать каждые десять минут, то будет беда. Потом был матч с Германией, где я тоже «хлопнул» знатно. Но психологически это никак не повлияло на меня, поскольку на тот момент мы уже проигрывали, до этого я сделал несколько сэйвов, и на мой ляп в принципе могут и не обратить внимания. Если бы на тот момент была ничья – тогда было бы плохо… А так чуть позже забил Малиновский, и в принципе 1:2 проиграть Германии – это нормально. И потом Испания, где мы моргнули – 1:0 выиграли. Тогда заболели все вратари, Александр Владимирович у меня на смене. Вот, думаю, конкуренцию выиграл (смеется). В итоге пропустил 9 мячей за три игры.

После этого, если помните, Владимир Зеленский приезжал на базу в Конча-Заспе, поздравлял ветеранов клуба. Это было как раз после матчей сборной. У нас был команда Вадим Комардин, администратор. К нему подошел Сидорчук и попросил передать, что вместе с ветеранами орденом и меня будут награждать. Только подчеркнул, что при этом я никому не должен говорить об этом, сказал, чтобы я какую-то речь подготовил. Накрутил себе бигудов, начинаю прокручивать в голове, почему именно мне, почему мне одному из команды (смеется). Выхожу на тренировку просто бледный. Говорю об этом Шапи, а он в курсе этой ситуации. Он такой: «Вау, поздравляю тебя, классно» – то есть, тоже доиграет до конца. После этого тренируемся и после его завершения нам сказали, чтобы быстренько в душ - и ждем Президента. Только раздался свисток о завершении тренировки, я как бросился с поля. А все ребята как начали смеяться… Вся команда готовилась посмотреть, что я буду делать после тренировки (смеется). Вот Сидор тогда дал...

Относительно трех наиболее вспоминаемых моментов... Наверное, это чемпионство, дебют в «Динамо», и, наверное, первый день у «Динамо». Помню, крестный меня тогда воз, он сам высокий, под два метра ростом. Я был худенький, с перебитыми на «гарке» коленями, и приехал в 15 лет на просмотр в «Динамо-2». Тогда Калитвинцев был в сборной U19, когда они на Евро играли, и я тренировался с «Динамо-2», где-то неделю-две. Тренер вратарей Александр Мороз, помню, разговаривал с моим крестным, думая, что именно он – мой отец. А ему целый день рассказывают, что да как. В итоге он говорит: "Я не папа" (смеется). Было весело, в общем-то.

- Но ведь ты не прощаешься с «Динамо». Рассматриваешь ли вариант, что после Саудовской Аравии еще вернешься к нам доигрывать?

– Мы не знаем, что будет завтра. Я не могу себе что-либо представлять, как это будет. В будущем – хотелось бы. На самом деле 31 год для голкипера – это ничто, это не возраст.

– Что ты хочешь сказать напоследок болельщикам «Динамо»?

– Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за поддержку, многие писали и пишут. Не могу всем ответить, но на самом деле знаю, как вы ко мне относитесь. Я это ощущаю. Мне было приятно играть для вас. Хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы за возможность играть в футбол в это время. К сожалению, без заполненных трибун, но я верю, что мы выигрываем войну. Я не говорю «прощайте», а говорю «до свидания». Верю, что мы еще обязательно встретимся. (пауза, сдерживаю слезы) Думал, будет немного легче... Спасибо тебе, болельщик «Динамо», спасибо партнерам, спасибо руководству, которые пошли навстречу мне. И до встречи!