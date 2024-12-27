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  4. Анастасия Соболева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 декабря 2024, 20:14 |
76
0

Анастасия Соболева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда отбора к турниру WTA 500 в Брисбене

27 декабря 2024, 20:14 |
76
0
Анастасия Соболева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

В ночь на 28 декабря украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 217) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против Мэддисон Инглис (Австралия, WTA 154). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

На старте отбора Соболева в трех сетах переиграла Дарью Сэвилл, а Инглис справилась с Исалин Бонавантюр.

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Мэддисон Инглис Анастасия Соболева смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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