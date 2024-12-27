Анастасия Соболева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда отбора к турниру WTA 500 в Брисбене
В ночь на 28 декабря украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 217) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В финальном раунде квалификации украинка сыграет против Мэддисон Инглис (Австралия, WTA 154). Поединок состоится 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
На старте отбора Соболева в трех сетах переиграла Дарью Сэвилл, а Инглис справилась с Исалин Бонавантюр.
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