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28 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:41
84
0

Есть талант. Реакция фанов на награду Ламина Ямаля на Globe Soccer Awards

Ламина Ямаля признали лучшим молодым игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards

28 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:41
84
0
Есть талант. Реакция фанов на награду Ламина Ямаля на Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря в Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards, на которой правый вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля признали лучшим молодым игроком 2024 года.

Ламин вместе с национальной командой выиграл Чемпионат Европы-2024. В текущем сезоне Ямал сыграл 21 матч за «Барселону», забив 6 голов и отдав 12 ассистов.

Мнения фанатов о его награде разделились, одни его хвалят, другие недовольны победой.

Pasi: «Он выиграл эту награду только потому, что его тащили на Евро».

No Context Sadc: «Заслуженно. Он станет одним из величайших футболистов следующего десятилетия».

SIRI: «То что Букайо Сака не выиграл ничего, это явно показывает, что ФИФА знает только «Реал Мадрид» и «Барселону».

B shyam pavan Kumar: «Он заслуживает этого... у него есть талант».

Brave: «Он выиграл так много наград, и ему всего 17».

YamallEra: «Через 20 лет я буду рассказывать своим детям о его величии».

Pure Football: «Ямал немного переоценен сейчас, да, он был феноменален на Евро и показывал класс за «Барселону» этим летом, но он не лучший игрок в мире».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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