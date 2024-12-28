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WTA
28 декабря 2024, 02:22 |
76
0

Стала известна первая соперница Стародубцевой на турнире WTA 250 в Окленде

Юлия на старте соревнований в Новой Зеландии сыграет против Жаклин Кристиан

28 декабря 2024, 02:22 |
76
0
Стала известна первая соперница Стародубцевой на турнире WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1-м раунде украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Это будет первая встреча соперниц.

Если Юлия одолеет Жаклин, то в 1/8 финала встретится против победительницы противостояния Мэддисон Киз (США, WTA 21) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 73).

Стародубцева в Окленде откроет 2025 год. В квалификации соревнований в Новой Зеландии в ночь на 28 декабря начнет выступления еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (WTA 226), которая на старте отбора встретится с Селеной Яничиевич (Франция, WTA 192).

Турнир в Окленде пройдет с 30 декабря по 5 января.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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