Стала известна первая соперница Стародубцевой на турнире WTA 250 в Окленде
Юлия на старте соревнований в Новой Зеландии сыграет против Жаклин Кристиан
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 1-м раунде украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Это будет первая встреча соперниц.
Если Юлия одолеет Жаклин, то в 1/8 финала встретится против победительницы противостояния Мэддисон Киз (США, WTA 21) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 73).
Стародубцева в Окленде откроет 2025 год. В квалификации соревнований в Новой Зеландии в ночь на 28 декабря начнет выступления еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (WTA 226), которая на старте отбора встретится с Селеной Яничиевич (Франция, WTA 192).
Турнир в Окленде пройдет с 30 декабря по 5 января.
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