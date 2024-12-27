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  4. Катарина Завацкая – Селена Яничиевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 декабря 2024, 20:24 |
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Катарина Завацкая – Селена Яничиевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 250 в Окленде

27 декабря 2024, 20:24 |
60
0
Катарина Завацкая – Селена Яничиевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катарина Завацкая

В ночь на 28 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Селены Яничиевич (Франция, WTA 192). Поединок начнется 3-м запуском на корте №2 после игры Булгару – Бекташ. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Завацкой.

Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Лейре Ромеро-Гормаз (Испания, WTA 158), либо против Валентины Иванов (Новая Зеландия, WTA 830).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Селена Яничиевич Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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