Катарина Завацкая – Селена Яничиевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 28 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Селены Яничиевич (Франция, WTA 192). Поединок начнется 3-м запуском на корте №2 после игры Булгару – Бекташ. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Завацкой.

Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Лейре Ромеро-Гормаз (Испания, WTA 158), либо против Валентины Иванов (Новая Зеландия, WTA 830).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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