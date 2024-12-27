Франция – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В стартовом поединке группы D сойдутся сборные Франции и Швейцарии. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 28 декабря

01:30. Франция – Швейцария

Хлоэ Паке – Белинда Бенчич

Хлоэ Паке – Белинда Бенчич Уго Умбер – Доминик Штрикер

Уго Умбер – Доминик Штрикер Леолия Жанжан / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер

В одной группе Франция и Швейцария также играют вместе с командой Италии.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей