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27 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:08
29
0

Франция – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 01:30 по Киеву

27 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:08
29
0
Франция – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Швейцарии по теннису

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В стартовом поединке группы D сойдутся сборные Франции и Швейцарии. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 28 декабря

01:30. Франция – Швейцария

  • Хлоэ Паке – Белинда Бенчич
  • Уго Умбер – Доминик Штрикер
  • Леолия Жанжан / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер

В одной группе Франция и Швейцария также играют вместе с командой Италии.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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