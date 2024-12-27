Франция – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 01:30 по Киеву
28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В стартовом поединке группы D сойдутся сборные Франции и Швейцарии. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа D, Сидней. 28 декабря
01:30. Франция – Швейцария
- Хлоэ Паке – Белинда Бенчич
- Уго Умбер – Доминик Штрикер
- Леолия Жанжан / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер
В одной группе Франция и Швейцария также играют вместе с командой Италии.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тедди Атлас советует Александру завершить карьеру
Боксеры провели бой в супертяжелом весе за титул чемпиона мира