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26 декабря 2024, 05:25 |
1325
2

ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул

Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры

26 декабря 2024, 05:25 |
1325
2
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин сейчас наслаждается отдыхом в Андорре вместе со своей семьей – женой Анастасией и сыном.

Пара публикует совместные фото с горнолыжного курорта и отлично проводит время.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также Анастасия сообщила о годовщине предложения руки и сердца:

«6 лет как я сказала «ДА»❤️💋💍💍», – написала жена Лунина, опубликовав несколько совместных фото.

Украинский вратарь наслаждается последними выходными, так команда очень скоро приступает к подготовке к матчу Ла Лиги – против «Валенсии».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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cаша зардунов
А страну не назвали.
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