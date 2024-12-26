ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры
Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин сейчас наслаждается отдыхом в Андорре вместе со своей семьей – женой Анастасией и сыном.
Пара публикует совместные фото с горнолыжного курорта и отлично проводит время.
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Также Анастасия сообщила о годовщине предложения руки и сердца:
«6 лет как я сказала «ДА»❤️💋💍💍», – написала жена Лунина, опубликовав несколько совместных фото.
Украинский вратарь наслаждается последними выходными, так команда очень скоро приступает к подготовке к матчу Ла Лиги – против «Валенсии».
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