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  4. СВЕНТЕК: Не думаю, что WADA подаст апелляцию, я уже пропустила три турнира
WTA
28 декабря 2024, 00:27 |
140
0

СВЕНТЕК: Не думаю, что WADA подаст апелляцию, я уже пропустила три турнира

Ига на пресс-конференции перед стартом на United Cup высказалась о своем допинг-скандале

28 декабря 2024, 00:27 |
140
0
СВЕНТЕК: Не думаю, что WADA подаст апелляцию, я уже пропустила три турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек перед стартом на United Cup 2025 за сборную Польши провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала свой допинг-скандал, высказавшись о реакции людей на эту ситуацию:

«Думаю, реакция была более позитивной, чем я ждала. По-моему, большинство людей отнеслись с пониманием, а те, кто читал документы и знает, как работает система, осознают, что я не виновата и не могла повлиять на происходящее.

Я редко захожу в интернет. Стараюсь просто жить своей жизнью и концентрироваться на других вещах, на подготовке к сезону и на теннисе. Это лучшее, что можно сделать в такой ситуации.

Но в целом реакция в Польше – во всяком случае, из того, что я читала – была довольно хорошей. Я очень это ценю. После того, как информация о моем деле стала публичной, я боялась, что большинство людей от меня отвернутся. Но я ощутила поддержку, и это здорово. Конечно, будут негативные комментарии, это неизбежно. Я должна это принять. Если честно, меня это мало волнует.

Подаст ли WADA апелляцию на решение ITIA. Не думаю, что для этого есть основания, ведь я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от соревнований, из-за чего опустилась на вторую строчку рейтинга. Еще я знаю, как проходила процедура, и я предоставила все возможные доказательства. Честно говоря, я сделала все необходимое. Поэтому мы считаем, что смысла в апелляции нет.

Но в целом временами весь процесс был отвлеченным, и его сложно понять, если не смотреть на все с точки зрения законов. Но, если честно, закон и формулировки здесь на первом месте.

Так что я не ожидаю апелляции, но и никак не могу повлиять на то, что произойдет. Но по тому, через что я прошла, и тому, как со мной обращались с самого начала, мне все показалось справедливым. Мне довольно быстро удалось найти причину. Поэтому дело было быстро закрыто. Так что, мне кажется, процесс был справедливым, и я верю в то, что ITIA обращаются так с любым игроком, чье дело ведут».

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Греция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек United Cup допинг
Даниил Агарков Источник: ASAP text
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