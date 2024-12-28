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28 декабря 2024, 02:10 |
205
0

ФОТО. Особенные моменты: как живут Георгий и Лиза Судаковы

Георгий и Елизавета Судаковы поделились милыми семейными кадрами из жизни

28 декабря 2024, 02:10 |
205
0
ФОТО. Особенные моменты: как живут Георгий и Лиза Судаковы
Instagram. Георгий, Елизавета и Милана Судаковы

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал совместный пост с женой Елизаветой.

«Особенные моменты года♥️», – подписала публикацию пара, прикрепив самые яркие кадры года.

Георгий и Елизавета показали свою любовь, а также их счастливые будни с доченькой Миланой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Елизавета часто ходит с дочерью на трибуны поддерживать папу во время домашних матчей.

Семья привыкла качественно проводить совместное время, пытаясь делиться позитивным вайбом в столь сложное для страны время.

Семья Судаковых – хороший пример украинской семьи, которая излучает любовь и взаимопонимание:

«Это что-то слишком красивое 😍💔», «Кайф, как приятно смотреть ❤️», «Очень хорошая семья 💙💛💛», – фолловеры пары в восторге от Георгия и Елизаветы.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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