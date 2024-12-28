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Арсенал
27.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
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28 декабря 2024, 00:07 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:15
532
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Без шансов для соперника. Арсенал дома минимально одолел Ипсвич

Лондонский коллектив победил благодаря голу Кая Хаверца

28 декабря 2024, 00:07 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:15
532
0
Без шансов для соперника. Арсенал дома минимально одолел Ипсвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ипсвичем».

Игра прошла на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм встречи прошел под диктовку «Арсенала», который практически все 45 минут владел инициативой. «Ипсвич» за первую половину встречи не смог нанести ни одного удара по воротам хозяев. Доминация лондонского коллектива конвертировалась в открытый счет на табло на 23-й минует встречи, когда Кай Хаверц замкнул прострел Леонардо Троссарда.

Во втором тайме команда Микеля Артеты давление не ослабила, но увеличить преимущество так и не смогла.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вернулся в заявку спустя почти месяц без футбола, но на поле не появился.

После победы в матче «Арсенал» поднялся на 2-е место таблицы с 36 очками.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 27 декабря

Арсенал – Ипсвич – 1:0

Гол: Хаверц, 23

Арсенал: Райя, Льюис-Скелли, Габриэль, Салиба, Тимбер, Хаверц, Райс (Партей, 87), Эдегор, Троссар, Жезус (Мерино, 72), Мартинелли

Ипсвич: Мурич, Дэвис, Гривс, Вульфенден (Кларк, 90+1), О'Ши, Джонсон, Шмодикс (Кларке, 71), Каюст (Тейлор, 80), Филлипс, Хатчиссон, Делап (Аль-Хамади, 80)

Предупреждения: Хаверц, 54 – Дэвис, 65

Фото матча:

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Арсенал Лондон Ипсвич Александр Зинченко Кай Хаверц Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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