27.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
Англия28 декабря 2024, 04:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:23
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Арсенал – Ипсвич – 1:0. Как забил Хаверц. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги
28 декабря 2024, 04:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:23
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В матче 18-го тура АПЛ Арсенал дома одержал победу над Ипсвичем (1:0).
Единственный гол на 23-й минуте матча на Эмирейтс забил Кай Хаверц.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.
Арсенал вышел на второе место в турнирной таблице (36 очков), впереди только Ливерпуль (42). Третьим идет Челси (35).
АПЛ. 18-й тур, 28 декабря
Арсенал – Ипсвич – 1:0
Гол: Хаверц, 23.
Видео гола и обзор матча
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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