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Арсенал
27.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
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28 декабря 2024, 04:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:23
25
0

Арсенал – Ипсвич – 1:0. Как забил Хаверц. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги

28 декабря 2024, 04:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:23
25
0
Арсенал – Ипсвич – 1:0. Как забил Хаверц. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура АПЛ Арсенал дома одержал победу над Ипсвичем (1:0).

Единственный гол на 23-й минуте матча на Эмирейтс забил Кай Хаверц.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

Арсенал вышел на второе место в турнирной таблице (36 очков), впереди только Ливерпуль (42). Третьим идет Челси (35).

АПЛ. 18-й тур, 28 декабря

Арсенал – Ипсвич – 1:0

Гол: Хаверц, 23.

Видео гола и обзор матча

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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