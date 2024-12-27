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Чемпионат Англии
Арсенал
27.12.2024 22:15 - : -
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 декабря 2024, 01:53 |
11
0

Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 27 декабря в 22:15 по Киеву

27 декабря 2024, 01:53 |
11
0
Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Standard

27 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Ипсвич.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В системе канониров находится украинский защитник Александр Зинченко.

Перед стартом очного противостояния подопечные Микеля Ареты занимают четвертое место в таблице чемпионате Англии с 33 очками. У Ипсвича 12 пунктов и 19-я позиция.

Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Арсенал Лондон Ипсвич смотреть онлайн Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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