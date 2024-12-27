27 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Ипсвич.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

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В системе канониров находится украинский защитник Александр Зинченко.

Перед стартом очного противостояния подопечные Микеля Ареты занимают четвертое место в таблице чемпионате Англии с 33 очками. У Ипсвича 12 пунктов и 19-я позиция.

Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.