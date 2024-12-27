27 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Ипсвич Таун». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Арсенал

Команда прибавляла под руководством своего экс-капитана, Артеты. Сначала медленно и противоречиво, но в двух крайних сезонах, особенно в 2023/2024, Микель стал главной угрозой для своего друга и учителя, Гвардиолы. Впрочем, весной Пеп опередил на 2 очка экс-ассистента. Казалось, что время канониров пришло в новом цикле, особенно после того, как горожане начали невероятный спад. Но и у лондонского клуба был провальный отрезок осенью. Да и в декабре они уже успели потерять очки с Фулхэмом и Арсеналом, не только не догнав Ливерпуль, но и отстав еще и от Челси. Потом была спаренная дуэль с Кристал Пэлас. В Кубке Лиги его обыграли минимально, но в АПЛ устроили разгром.

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Ипсвич Таун

Клуб долго мог только ностальгировать о славных былых временах. Но три года назад, в конце 2021-го, менеджером стал Маккена, для которого это был первый тренерский опыт. Уже после полноценного сезона 2022/2023 он вывел трактористов из Лиги 1. А в Чемпионшипе те провели всего год, но, в отличии от скептических ожиданий, не просто не вылетели назад, а взяли второе место, а с ним - и право на еще одно повышение. В конкурентность коллектива в АПЛ явно не верилось, и летом лихорадочно и недешево проект усиливался футболистами. Он все равно остается аутсайдером с соответствующей статистикой, но недавняя победа над Вулверхэмптоном продемонстрировала настроение бороться за выживание, аутсайдеров хватает. Но в прошлом туре Ньюкасл разгромно победил соперника, 4:0.

Статистика личных встреч

Последнее официальное противостояние пришлось на полуфинал Кубка Лиги в 2011-м году. Тогда после 0:1 на выезде канониры дома разгромили соперника. И уничтожили его 5:1 в контрольном поединке летом позапрошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут крупной победы столичного гранда. Ставим на красно-белых с форой -2 гола (коэффициент - 1,64).