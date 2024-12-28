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28 декабря 2024, 04:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:54
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Микель АРТЕТА: «Второе место? Арсенал хочет быть первым»

Главный тренер канониров прокомментировал победный матч АПЛ с Ипсвичем

28 декабря 2024, 04:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:54
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Микель АРТЕТА: «Второе место? Арсенал хочет быть первым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 18-го тура АПЛ против «Ипсвича» (1:0):

«Было так, как было. Особенно в первом тайме мы были очень доминирующими и должны были забивать больше шансов. Во втором тайме мы не очень хорошо начали и отдадим им должное – их было сложно сломать, и они хорошо организованы.

Как выступили без травмированного Букайо Сака? Отлично. Игра будет другая. У нас были моменты во втором тайме. Это звено, которое является новым, и нужно время, чтобы игроки полностью поняли друг друга.

Второе место и борьба за титул? Учитывая все обстоятельства, которые мы имели в этом сезоне, количество раз, когда приходилось играть вдесятером, все травмы, которые мы пережили, приятно быть в этой позиции. Но это не то, где мы хотим быть. Мы хотим быть первыми».

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанов Источник: BBC
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