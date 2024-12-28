Ленивый. Дайч высказался о пенальти, которое привез Миколенко против Сити

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Эвертоном». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра запомнилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Главный тренер «ирисок» Шон Дайч прокомментировал этот матч.

«Я был далеко от этого эпизода и не был уверен в контакте. Но это пенальти. Это «ленивый» пенальти. Миколенко действительно хороший защитник и он был в очень хорошей форме в последних нескольких матчах, поэтому я не собираюсь ставить его под какие-то сомнения», – сказал Дайч.