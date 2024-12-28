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  4. Ленивый. Дайч высказался о пенальти, которое привез Миколенко против Сити
Англия
28 декабря 2024, 02:20 |
160
0

Ленивый. Дайч высказался о пенальти, которое привез Миколенко против Сити

Виталий неудачно сыграл в собственной штрафной площадке

28 декабря 2024, 02:20 |
160
0
Ленивый. Дайч высказался о пенальти, которое привез Миколенко против Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Эвертоном». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра запомнилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Главный тренер «ирисок» Шон Дайч прокомментировал этот матч.

«Я был далеко от этого эпизода и не был уверен в контакте. Но это пенальти. Это «ленивый» пенальти. Миколенко действительно хороший защитник и он был в очень хорошей форме в последних нескольких матчах, поэтому я не собираюсь ставить его под какие-то сомнения», – сказал Дайч.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Сити - Эвертон
Дмитро Олійник Источник: LiverpoolWorld
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