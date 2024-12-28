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Другие новости
28 декабря 2024, 08:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:01
696
0

Победа Арсенала, Моуриньо нужен Зинченко, Реал может продать Куртуа

Главные новости за 27 декабря на Sport.ua

28 декабря 2024, 08:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:01
696
0
Победа Арсенала, Моуриньо нужен Зинченко, Реал может продать Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 декабря.

1A. Без шансов для соперника. Арсенал дома минимально одолел Ипсвич
Лондонский коллектив победил благодаря голу Кая Хаверца

1B. На гол точно наиграли. Брайтон и Брентфорд расписали нулевую ничью
Гости забили гол, но он был отменен. Егор Ярмолюк вышел на замену

2. Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Александр может продолжить карьеру в Турции

3. Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»

4. Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Интерес к украинскому вингеру проявляет «Трабзонспор»

5. Назван лучший игрок года Globe Soccer Awards
Приз получил форвард Винисиус Жуниор

6. В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
Сборная Украины удержала пятое место в рейтинге УЕФА по футзалу

7A. Неудачный старт сезона с новым тренером. Завацкая покинула турнир в Окленде
Катарина проиграла Селене Яничиевич в 1-м раунде квалификации WTA 250

7B. Стала известна первая соперница Стародубцевой на турнире WTA 250 в Окленде
Юлия на старте соревнований в Новой Зеландии сыграет против Жаклин Кристиан

7C. Жеребьевка WTA 500 в Брисбене, где сыграют Костюк, Ястремская и Калинина
Первый турнир сезона для украинок начнется уже 29 декабря и пройдет до 5 января

8. Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Александр победил Тайсона единогласным решением судей

9. Скандал: Карлсен послал ФИДЕ. Его сняли с ЧМ за то, что пришел в джинсах
Норвежец дисквалифицирован с ЧМ по быстрой игре из‑за нарушения дресс‑кода

10A. Где они сейчас? 8 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в «нулевых»
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10B. Вечно перспективный: Рэшфорду пора покинуть МЮ
Оцениваем настоящее и будущее воспитанника манкунианцев

10C. Пять лет Артеты в Арсенале: ключевые моменты в лондонском клубе
Выделяем главные события для «канониров» под руководством испанца

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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