Победа Арсенала, Моуриньо нужен Зинченко, Реал может продать Куртуа
Главные новости за 27 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 декабря.
1A. Без шансов для соперника. Арсенал дома минимально одолел Ипсвич
Лондонский коллектив победил благодаря голу Кая Хаверца
1B. На гол точно наиграли. Брайтон и Брентфорд расписали нулевую ничью
Гости забили гол, но он был отменен. Егор Ярмолюк вышел на замену
2. Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Александр может продолжить карьеру в Турции
3. Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»
4. Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Интерес к украинскому вингеру проявляет «Трабзонспор»
5. Назван лучший игрок года Globe Soccer Awards
Приз получил форвард Винисиус Жуниор
6. В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
Сборная Украины удержала пятое место в рейтинге УЕФА по футзалу
7A. Неудачный старт сезона с новым тренером. Завацкая покинула турнир в Окленде
Катарина проиграла Селене Яничиевич в 1-м раунде квалификации WTA 250
7B. Стала известна первая соперница Стародубцевой на турнире WTA 250 в Окленде
Юлия на старте соревнований в Новой Зеландии сыграет против Жаклин Кристиан
7C. Жеребьевка WTA 500 в Брисбене, где сыграют Костюк, Ястремская и Калинина
Первый турнир сезона для украинок начнется уже 29 декабря и пройдет до 5 января
8. Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Александр победил Тайсона единогласным решением судей
9. Скандал: Карлсен послал ФИДЕ. Его сняли с ЧМ за то, что пришел в джинсах
Норвежец дисквалифицирован с ЧМ по быстрой игре из‑за нарушения дресс‑кода
10A. Где они сейчас? 8 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в «нулевых»
Очередной лонгрид-ностальгия
10B. Вечно перспективный: Рэшфорду пора покинуть МЮ
Оцениваем настоящее и будущее воспитанника манкунианцев
10C. Пять лет Артеты в Арсенале: ключевые моменты в лондонском клубе
Выделяем главные события для «канониров» под руководством испанца
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