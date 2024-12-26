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  4. Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Испания
26 декабря 2024, 22:40 |
1836
3

Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место

Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»

26 декабря 2024, 22:40 |
1836
3
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил предложение по трансферу Куртуа от клуба «Аль-Ахли». Мадридцы не горят желанием отпускать Тибо, но могут это сделать за большие деньги. По этой причине «Реал» уже начал поиски вероятной замены Тибо. Мадридцы рассматривают два варианта – это Лукас Шевалье из «Лилля» и Диогу Кошта из «Порту».

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 21 матч на клубном уровне, пропустив 21 гол. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».

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Лукас Шевалье Лилль Диогу Кошта Порту трансферы Ла Лиги Аль-Ахли Джидда Тибо Куртуа Реал Мадрид трансферы
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
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Комментарии 3
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Markus Bob
Реал его не продаст. А огромных денег за него не дадут
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0
Alex T
Лунько зато будет всегда вторым кто б там ни был 
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-3
Saar
Лунін при них теж буде номером 2!
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-5
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