Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил предложение по трансферу Куртуа от клуба «Аль-Ахли». Мадридцы не горят желанием отпускать Тибо, но могут это сделать за большие деньги. По этой причине «Реал» уже начал поиски вероятной замены Тибо. Мадридцы рассматривают два варианта – это Лукас Шевалье из «Лилля» и Диогу Кошта из «Порту».

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 21 матч на клубном уровне, пропустив 21 гол. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».