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Брайтон
27.12.2024 21:30 – FT 0 : 0
Брентфорд
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Англия
27 декабря 2024, 23:27 |
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0

На гол точно наиграли. Брайтон и Брентфорд расписали нулевую ничью

Гости даже забили гол, но он был отменен

27 декабря 2024, 23:27 |
140
0
На гол точно наиграли. Брайтон и Брентфорд расписали нулевую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Брентфордом».

Игра прошла на стадионе Амекс в Брайтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм смело можно назвать таймом имени голкипера «пчел» Марка Флеккена: нидерландец совершил 6 сейвов, однако получил повреждение и был замене на 36 минуте. Со стороны гостей угрозы воротам «Брайтона» практически не было, если не учитывать отмененный гол Висса.

Второй тайм был более ровным, моментами гости выглядели даже острее, но к забитому голу ни одна из команд не пришла, в последствии чего матч закончился со счетом 0:0.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле на 72 минуте, без результативных действий, успел получить желтую карточку.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 27 декабря

Брайтон – Брентфорд – 0:0

Брайтон: Вербрюгген, Эступиньян, Данк, ван Хекке, Вельтман (Марч, 88), Балеба, О'Рили (Айари, 75), Митома (Адингра, 67), Энсисо (Рюттер, 78), Груда (Минтэ, 67), Педро

Брентфорд: Флеккен (Валдимарссон, 36), Льюис-Поттер, Ми (Ким Джи-Су, 78), Коллинс, Роэрслэв, Янельт, Норгард (Ярмолюк, 72), Шаде, Дамсгор, Мбемо, Висса

Предупреждения: Ми, 57, Ярмолюк, 75

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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