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Чемпионат Англии
Брайтон
27.12.2024 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 декабря 2024, 01:41 |
12
0

Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 27 декабря в 21:30 по Киеву

27 декабря 2024, 01:41 |
12
0
Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Standard

27 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Брентфорд.

Поединок пройдет на стадионе Амекс. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк. Перед очным противостоянием чайки занимают 10-е место в чемпионате Англии с 25 очками, а у пчел 23 пункта и 12-я позиция.

Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports+.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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