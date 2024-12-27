Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 27 декабря в 21:30 по Киеву
27 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Брентфорд.
Поединок пройдет на стадионе Амекс. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк. Перед очным противостоянием чайки занимают 10-е место в чемпионате Англии с 25 очками, а у пчел 23 пункта и 12-я позиция.
Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports+.
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