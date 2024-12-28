Брайтон – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк вышел на замену. Видеообзор матча

В матче 18-го тура АПЛ Брайтон и Брентфорд разошлись миром (0:0).

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на замену на 72-й минуте и получил желтую карточку на 75-й.

Брайтон идет на 10-й позиции в АПЛ (26 очков), а Брентфорд занимает 11-е место (24 балла).

АПЛ. 18-й тур, 28 декабря

Брайтон – Брентфорд – 0:0

Видеообзор матча