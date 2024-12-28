Англия28 декабря 2024, 04:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:35
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Брайтон – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк вышел на замену. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги
28 декабря 2024, 04:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:35
44
0
В матче 18-го тура АПЛ Брайтон и Брентфорд разошлись миром (0:0).
Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на замену на 72-й минуте и получил желтую карточку на 75-й.
Брайтон идет на 10-й позиции в АПЛ (26 очков), а Брентфорд занимает 11-е место (24 балла).
АПЛ. 18-й тур, 28 декабря
Брайтон – Брентфорд – 0:0
Видеообзор матча
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