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Брайтон
27.12.2024 21:30 – FT 0 : 0
Брентфорд
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Англия
28 декабря 2024, 04:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:35
44
0

Брайтон – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк вышел на замену. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги

28 декабря 2024, 04:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:35
44
0
Брайтон – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк вышел на замену. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В матче 18-го тура АПЛ Брайтон и Брентфорд разошлись миром (0:0).

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на замену на 72-й минуте и получил желтую карточку на 75-й.

Брайтон идет на 10-й позиции в АПЛ (26 очков), а Брентфорд занимает 11-е место (24 балла).

АПЛ. 18-й тур, 28 декабря

Брайтон – Брентфорд – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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