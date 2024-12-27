27 декабря на «Амексе» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брайтон энд Хоув Альбион

Команда славится тем, что тут охотно делают ставку на молодых специалистов. Таким был Грэм Поттер, а когда его переманили в Челси, то с Де Дзерби даже прибавили, и, как итог, год назад дебютировали в еврокубках. Роберто, правда, быстро решил, что перерос и этот уровень, да и по ходу прошлого сезона чайки объективно сдали, упав в нижнюю часть турнирной таблицы. Отреагировали на это на южном побережье решением заманить на Туманный Альбион Хюрцелера. Более того, молодой немец получил и новичков на более чем сто миллионов. Но начал оправдывать ожидания сразу, мощно стартовав. Но хватает и осечек, например, с конца ноября не получалось выигрывать, максимум фиксировали ничьи. Вот и с Вест Хэмом была только ничья, 1:1.

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Брентфорд

Клуб во многом похож на своего соперника - тоже появившийся практически на пустом месте, на средства и талантах своего основателя и владельца проект, что все более уверенно ощущает себя в Премьер-Лиге, несколько раз после дебюта уже успешно продлив свою прописку на этом уровне. Только все это время тут работает бессменно один и тот же менеджер, Томас Франк. Очередным вызовом для него стала продажа в летний дэдлайн ключевого бомбардира, Тоуни. Впрочем, Айвен пропустил львиную часть сезона 2023/2024 из-за дисквалификации, и пчелки научились жить без него. И играют привычно зрелищно, во многом за счет голов пары форвардов Мбемо - Висса. Побеждая чуть ли не в половине матчей, лондонский клуб подошел к праздникам в плотной компании претендентов на еврокубки. Но Ноттингем Форест дома уступили 0:2.

Статистика личных встреч

Чайки выиграли три из 7 крайних очных официальных матча при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля, но они не в форме. А у пчелок не получается в этом сезоне на выезде. Так что берем нейтральный вариант, с учетом атакующего стиля обоих - на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).