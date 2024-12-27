Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
27.12.2024 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 декабря 2024, 01:08 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:12
37
0

Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 декабря в 21:30 по Киеву

27 декабря 2024, 01:08 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:12
37
0
Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

27 декабря на «Амексе» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брайтон энд Хоув Альбион

Команда славится тем, что тут охотно делают ставку на молодых специалистов. Таким был Грэм Поттер, а когда его переманили в Челси, то с Де Дзерби даже прибавили, и, как итог, год назад дебютировали в еврокубках. Роберто, правда, быстро решил, что перерос и этот уровень, да и по ходу прошлого сезона чайки объективно сдали, упав в нижнюю часть турнирной таблицы. Отреагировали на это на южном побережье решением заманить на Туманный Альбион Хюрцелера. Более того, молодой немец получил и новичков на более чем сто миллионов. Но начал оправдывать ожидания сразу, мощно стартовав. Но хватает и осечек, например, с конца ноября не получалось выигрывать, максимум фиксировали ничьи. Вот и с Вест Хэмом была только ничья, 1:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Брентфорд

Клуб во многом похож на своего соперника - тоже появившийся практически на пустом месте, на средства и талантах своего основателя и владельца проект, что все более уверенно ощущает себя в Премьер-Лиге, несколько раз после дебюта уже успешно продлив свою прописку на этом уровне. Только все это время тут работает бессменно один и тот же менеджер, Томас Франк. Очередным вызовом для него стала продажа в летний дэдлайн ключевого бомбардира, Тоуни. Впрочем, Айвен пропустил львиную часть сезона 2023/2024 из-за дисквалификации, и пчелки научились жить без него. И играют привычно зрелищно, во многом за счет голов пары форвардов Мбемо - Висса. Побеждая чуть ли не в половине матчей, лондонский клуб подошел к праздникам в плотной компании претендентов на еврокубки. Но Ноттингем Форест дома уступили 0:2.

Статистика личных встреч

Чайки выиграли три из 7 крайних очных официальных матча при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля, но они не в форме. А у пчелок не получается в этом сезоне на выезде. Так что берем нейтральный вариант, с учетом атакующего стиля обоих - на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
27 декабря 2024 -
21:30
Брентфорд
Тотал больше 3.0 1.74 Сделать ставку
По теме:
«Больше нет надежды». Фанаты отреагировали на ничью Сити с Эвертоном
Арсенал – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Бокс | 26 декабря 2024, 18:45 1
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП

Известный боксер считает, что такие люди должны отвечать перед законом

ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
Футбол | 26 декабря 2024, 05:25 13
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул

Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры

Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
Футбол | 26.12.2024, 20:46
Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26.12.2024, 09:22
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Футбол | 27.12.2024, 01:10
Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
25.12.2024, 00:11 5
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
25.12.2024, 07:47 2
Бокс
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
25.12.2024, 10:49 6
Футбол
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
25.12.2024, 12:48 5
Футбол
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 23
Футбол
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
25.12.2024, 12:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем