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Англия
27 декабря 2024, 19:32 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:51
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Пять лет Артеты в Арсенале: ключевые моменты в лондонском клубе

Выделяем главные события для «канониров» под руководством испанца

27 декабря 2024, 19:32 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:51
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Пять лет Артеты в Арсенале: ключевые моменты в лондонском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В декабре 2019 года Микель Артета возглавил «Арсенал». За 257 матчей у руля специалист одержал 152 победы и восстановил лондонский клуб в звании претендента на чемпионский титул. Испанец всегда был сдержан в деталях развития проекта, но последний шаг, безусловно, заключается в завоевании больших трофеев. Это стало бы кульминацией его пятилетней работы.

Первые шаги Артеты в качестве главного тренера «канониров» были драматичными американскими горками, когда он имел дело со сложностями, возникшими из-за пандемии коронавируса в его первом сезоне, инициировал радикальную перестройку состава и сошелся лицом к лицу с непобежденным «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой. Испанцу, как и его команде, есть что вспомнить. Далее выделим ключевые моменты его пребывания на этой должности.

Август 2020: победа в Кубке Англии

Ничто не может подтвердить старания молодого тренера лучше, чем трофей. В то время как триумф «Арсенала» в Кубке Англии 2017 года напоминал последнее «ура» для Арсена Венгера, победа «канониров» на «Уэмбли» 3 года спустя ощущалась как позитивный знак на будущее. «Канониры» дрейфовали в последние годы Венгера, и его преемник Унаи Эмери не смог остановить этот спад. Артета начал менять эту траекторию, привив структуру и дисциплину, которые позволили ему стать первым тренером «Арсенала», выигравшим трофей в свой первый сезон у руля после Джорджа Грэма в кампании 1986/1987.

Сентябрь 2020: начало перестройки

Назначение Артеты стало отражением желания отойти от автономии, которая, по мнению многих в клубе, создала стагнацию при Венгере. Лондонцы наняли 9 новых руководителей отделов, в клубе появились новые футбольные специалисты, а обязанности между ними были разделены для создания новой структуры.

Артета заявлял, что культура клуба нуждается в изменении на фоне опасений по поводу настроения в раздевалке и падения стандартов, поскольку «Арсенал» скатился из четверки сильнейших команд Англии в ряды аутсайдеров. Руководство поддержало тренера. Эти шаги были разработаны для укрепления авторитета Артеты перед тем, что со временем станет жесткой и бескомпромиссной перестройкой состава.

Январь 2021: уход Озила и не только

Getty Images/Global Images Ukraine. 2021 год. Микель Артета и Александр Ляказетт

После заявлений о необходимости изменения культуры «Арсенала», Артета со временем начал сомневаться в характере нескольких опытных игроков. Новости о ссоре на тренировке между Давидом Луисом и Дани Себальосом просочились в прессу. Тренер пообещал найти «крота», предупредив, что «будут последствия».

Это был лишь один из многих инцидентов, когда испанец усомнился в мотивации и желании своих игроков, после чего он запросил одобрение у владельцев клуба, Kroenke Sports Enterprises (KSE), чтобы «убирать» футболистов по своему усмотрению. Личность «крота» так и не была раскрыта публично, но в январе 2021 года Сократис Папастатопулос и Месут Озил стали первыми из девяти игроков, включая скандального Пьера-Эмерика Обамеянга, чьи контракты были расторгнуты в течение следующих нескольких лет.

Это было недешево — по инсайдерским данным, Озил получил около 90% из 7 миллионов фунтов, причитающихся ему за оставшуюся часть сделки, — и владельцы KSE в частном порядке посчитали это одним из самых болезненных аспектов своего времени в клубе. Но это был еще один знак их непоколебимой веры в Артету.

Август 2021: ужасный старт, большие траты и важные трансферы

«Арсенал» стартовал в сезоне 2021/22 с трех поражений подряд, впервые в истории не забив ни одного гола. Но в середине этой нестабильной кампании в Лондон прибыл хавбек Мартин Эдегор, который с течением времени стал одним из ключевых игроков на «Эмирейтс».

«Канониры» подписали также защитника Бена Уайта и голкипера Аарона Рамсдейла, поскольку «Арсенал» проводил политику подписания перспективных игроков, в возрасте до 23 лет. Они закончили 2021-й год с самыми большими трансферными тратами в АПЛ. Кроме того, Артета убедил тренера по стандартам Нико Ховера перейти к нему из «Манчестер Сити». С тех пор лондонцы забили больше голов с угловых, чем любой другой клуб Премьер-лиги.

Август 2022: очередные новички, прогресс Эдегора и Сака

«Канониры» не попали в Лигу чемпионов по итогам сезона 2021/22, после чего вернулись на трансферный рынок. Летом «Арсенал» подписал Габриэля Жезуса и Александра Зинченко из «Манчестер Сити». Источники ESPN сообщали тогда, что «горожане» были готовы расстаться с этой парой игроков не только потому, что на них стали меньше рассчитывать в клубе, но и потому, что они не рассматривали «Арсенал» как серьезную угрозу.

Это изменилось по ходу сезона 2022/23, когда «канониры» выиграли 22 из своих первых 27 матчей во всех турнирах, чем зарекомендовали себя не только как претенденты на место в топ-4, но и как главные соперники «Сити» в борьбе за титул. Во многом лондонцам помог стремительный прогресс Эдегора и Сака, как двух самых ярких атакующих талантов лиги.

Август 2023: рекордный трансфер в истории клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета, Деклан Райс и Эду

«Канониры» продолжали атаковать трансферный рынок ради борьбы за титул. Летом 2023 года они установили трансферный рекорд, подписав Деклана Райса из «Вест Хэма» за 116 млн евро. Кроме того, к «пушкарям» перешли Кай Хаверц из «Челси» за 75 млн евро и Юрриен Тимбер из «Аякса» за 40 миллионов. Изменение в мышлении клуба было очевидным: пришло время «Арсенала».

Три подписания также продолжили сдвиг в сторону более физически крепкого состава. Мастерство лондонцев на стандартных положениях достигнуто во многом благодаря изобретательности Ховера, но также и тому факту, что «Арсенал» теперь более сильная и высокая команда, чем была к моменту прихода Артеты.

Октябрь 2023: победа над «Манчестер Сити» и заявка на трофеи

Артета унаследовал плохие результаты «Арсенала» против лучших команд Премьер-лиги, но при нем ситуация начала меняться. В ноябре 2020 года «канониры» впервые за 14 лет обыграли «Манчестер Юнайтед» на выезде в рамках АПЛ. В мае 2021 года они впервые за десятилетие победили на «Стэмфорд Бридж». В январе 2023 года «пушкари» впервые за 8 лет обыграли «Тоттенхэм» на выезде.

Они регулярно проигрывали «Манчестер Сити», но, наконец, в октябре 2023 года обыграли «горожан» на «Эмирейтс». Все игроки, вышедшие на поле, объединились, чтобы подарить Артете первую победу в лиге над клубом, в котором он начал свою тренерскую карьеру. Победа над «Манчестер Сити» имела не только турнирное, но и символическое значение. Она показала, что «Арсенал» может сражаться с лучшими командами Европы и претендовать на большие трофеи. С тех пор «канониры» не всегда были стабильными, но благодаря Артете они снова стали командой, которую уважают.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN

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статьи эксклюзив Микель Артета Арсенал Лондон
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Почему-то в статье не упомянули про то, что в ноябре 2024 клуб покинул друг Артеты технический и спортивный директор Эду Гаспар,  с которым вместе нынешний Арсенал и строился. Это наверняка ключевой момент.
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