Гендиректор Зари: «Трансферов немного. Строим команду маленькими шагами»

Генеральный директор Зари Игорь Гузь рассказал о кадровой политике луганской команды и других аспектах жизни клуба:

«Смотрите, как происходит трансферная политика у клубов. Одни берут много игроков и вместе с тем убирают много. Остальные пытаются точечно усиливаться. У нас была задача укрепить определенные позиции и взять игроков, которые со старта будут нам помогать. Не в долгосрочной перспективе, а сразу, чтобы человек пришел и усилил нас в какой-то проблемной зоне. Или стала игроком основного состава. Потому мы не делали много трансферов. Лучше мы маленькими шагами строим команду.

Сейчас у многих игроков есть с нами контракты на 4–5 лет. Строительство команды – это не один год. Конечно, можно сделать команду и через год, но это очень тяжело и требует больших финансовых вложений. И совсем не факт, что это сработает.

Мы посмотрели нашу кадровую ситуацию. Поняли, что у нас довольно неплохой скелет. Учли все «за» и «против» – и поняли, что нам нужно не большое количество трансферов, а просто нужно усилить определенные позиции. Таким образом, мы укрепили опорную зону и это дало возможность сразу же улучшить несколько опций.

У нас есть футболисты-универсалы: те же Попара, Башич или Дришлюк. Они могут сыграть как в опорной зоне, так и в защите. Поэтому, взял одного Попару, мы сразу закрыли проблемы в обороне и улучшили центр поля.

Взяв Белоцерковца, мы сразу закрыли опцию крайнего правого защитника, а заодно и крайнего нападающего, как правого, так и левого. И они сразу вошли в игровой тонус. Такой подход убеждает нас в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Наша цель – улучшить игру команды. Есть такие клубы, которые позволяют себе 10 человек приобрести и 10 человек приобрести. И так каждые полгода. Мы двигаемся немного другим направлением.

Матчи теперь будут транслировать еще и MEGOGO? Супер, это же развитие. Чем больше охват аудитории, тем лучше для футбольных клубов. Не все болельщики могут найти на ОТТ-платформах, где смотреть футбол. Особенно болельщики в почтенном возрасте. Я с этим сталкивался. Они приходят и жалуются. MEGOGO – это более ясная платформа, хотя бы для людей, которые не очень дружат с современными технологиями. Да будет у нас MEGOGO, да будет у нас Setanta, это только плюс для болельщиков.

Судейство? Это болезненная тема для всех клубов. Мы не то, чтобы критикуем арбитраж, а хотим, чтобы он был лучше. Представьте: команда готовится к матчу неделю, много работы на тренировках, президенты вкладывают деньги в развитие. И тут приходит какой-то парень или девушка и своим решением весь труд и усилия, которые команда вложила, умножают на ноль. Конечно, здесь без эмоций не обойдется. Надеюсь, наш комитет арбитров своими реформами исправит эту ситуацию и организует достойное судейство. По большому счету, во всех матчах есть проблемы с судейством, это нормально. Даже на чемпионатах мира или еврокубках тоже есть такие моменты. Просто всегда хочется лучшего, хочется справедливости.

Главное, чтобы даже если ошибки в действиях арбитра возникают, то не со злыми намерениями, а сугубо человеческий фактор. Но когда такая ошибка возникает, то все же начинают апеллировать не к человеческому фактору, а искать какие-то подводные камни. Не знаю, как это подходит нашему футболу в текущих реалиях. Мы пытаемся с судьями не вступать в какую полемику. У нас есть возможность встретиться с той же Екатериной Монзуль и пообщаться.

Почему еще это болезненный вопрос: клубы платят судьям зарплату. Клубы – работодатели для судей. Абстрагируясь от футбола: вы берете на работу строителя, который должен сделать ремонт. Он сделал его плохо, вы ему заплатите или нет? Вы будете недовольны. Так же и судьи. Их сняли на работу клубы. Они должны чувствовать эту ответственность. Если они осознают, что они наняты на работу сотрудники, тогда будет другое отношение к работе. Им же не Федерация платит зарплату, а клубы. Если они будут чувствовать, что они самые главные в поле, тогда будет беда. Но это уже проблема Украинской ассоциации футбола.

Новый сайт Зари? Мы – скромный клуб по своему бюджету и возможностям. Скромный, но амбициозный. Пытаемся минимальным человеческим ресурсом решать возникающие проблемы. Если же мы увидим, что чего-то не хватает, то будем искать решения. К примеру, сейчас мы хотим взять фотографа и видеографа. Понятно, что тогда мы расширим штат. Дело еще и в том, что во время войны мы лишились многих сотрудников клуба. Ушел из Зари пресс-атташе, ушли рекламные менеджеры, люди, поддерживавшие сайт. А найти новых – нужно время. Чтобы человек пришел, притерся к коллективу. А то пришел человек на 1–2 дня и ушел. Такое для нас неинтересно».