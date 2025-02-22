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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 04:09
43
0

В Заре рассказали, где будут проводить домашние матчи второй части сезона

Игорь Гузь сообщил, что луганская команда будет играть на клубной арене Динамо

22 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 04:09
43
0
В Заре рассказали, где будут проводить домашние матчи второй части сезона
ФК Заря Луганск

Генеральный директор Зари Игорь Гузь рассказал, где луганская команда будет проводить домашние матчи второй части сезона:

«Да, конечно, весной продолжим играть на стадионе «Динамо» в Киеве. Да, и в перспективе тоже там. У нас теплые, партнерские отношения с футбольным клубом Динамо, поэтому мы благодарны им, что можем играть на этом стадионе.

Мы всегда ставим задачу бороться за зону еврокубков. Это наша первоочередная задача. В прошлом сезоне мы провалились очень серьезно, но на то были причины как объективные, так и субъективные. Мы сделали выводы и уже сейчас мы занимаем место выше.

Постепенно хотелось бы вернуться на лидерские позиции, на которых мы находились в последние 5–6 лет в украинском футболе. Я думаю, все получится, просто нужно работать. Мы не так отстаем, что не можем сражаться. Все зависит только от нас. Поэтому задача – попасть в зону еврокубков.

Погода? Слушайте, ну, это проблема для всех клубов. Снег, мороз… Ты снег убираешь, а он все равно идет. Проблемы, конечно. Во-первых, подогрев поля имеют не все. А во-вторых, с энергетикой в ​​нашей стране сейчас все очень плохо. И чтобы производить отопление стадионов, клубам не хватает энергетической мощности. Нам немного проще в каком-то плане: мы переходим на искусственное поле и работаем там».

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Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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