В Заре рассказали, где будут проводить домашние матчи второй части сезона
Игорь Гузь сообщил, что луганская команда будет играть на клубной арене Динамо
Генеральный директор Зари Игорь Гузь рассказал, где луганская команда будет проводить домашние матчи второй части сезона:
«Да, конечно, весной продолжим играть на стадионе «Динамо» в Киеве. Да, и в перспективе тоже там. У нас теплые, партнерские отношения с футбольным клубом Динамо, поэтому мы благодарны им, что можем играть на этом стадионе.
Мы всегда ставим задачу бороться за зону еврокубков. Это наша первоочередная задача. В прошлом сезоне мы провалились очень серьезно, но на то были причины как объективные, так и субъективные. Мы сделали выводы и уже сейчас мы занимаем место выше.
Постепенно хотелось бы вернуться на лидерские позиции, на которых мы находились в последние 5–6 лет в украинском футболе. Я думаю, все получится, просто нужно работать. Мы не так отстаем, что не можем сражаться. Все зависит только от нас. Поэтому задача – попасть в зону еврокубков.
Погода? Слушайте, ну, это проблема для всех клубов. Снег, мороз… Ты снег убираешь, а он все равно идет. Проблемы, конечно. Во-первых, подогрев поля имеют не все. А во-вторых, с энергетикой в нашей стране сейчас все очень плохо. И чтобы производить отопление стадионов, клубам не хватает энергетической мощности. Нам немного проще в каком-то плане: мы переходим на искусственное поле и работаем там».
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