В Заре рассказали, где будут проводить домашние матчи второй части сезона

Генеральный директор Зари Игорь Гузь рассказал, где луганская команда будет проводить домашние матчи второй части сезона:

«Да, конечно, весной продолжим играть на стадионе «Динамо» в Киеве. Да, и в перспективе тоже там. У нас теплые, партнерские отношения с футбольным клубом Динамо, поэтому мы благодарны им, что можем играть на этом стадионе.

Мы всегда ставим задачу бороться за зону еврокубков. Это наша первоочередная задача. В прошлом сезоне мы провалились очень серьезно, но на то были причины как объективные, так и субъективные. Мы сделали выводы и уже сейчас мы занимаем место выше.

Постепенно хотелось бы вернуться на лидерские позиции, на которых мы находились в последние 5–6 лет в украинском футболе. Я думаю, все получится, просто нужно работать. Мы не так отстаем, что не можем сражаться. Все зависит только от нас. Поэтому задача – попасть в зону еврокубков.

Погода? Слушайте, ну, это проблема для всех клубов. Снег, мороз… Ты снег убираешь, а он все равно идет. Проблемы, конечно. Во-первых, подогрев поля имеют не все. А во-вторых, с энергетикой в ​​нашей стране сейчас все очень плохо. И чтобы производить отопление стадионов, клубам не хватает энергетической мощности. Нам немного проще в каком-то плане: мы переходим на искусственное поле и работаем там».