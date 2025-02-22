ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:3 [первый матч – 1:0].

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Орлы могли и вырвать победу, если бы рефери все-таки назначил пенальти в конце встречи. На 90+1-й минуте Керпин Диатта сфолил на Сэмюэле Дале, после чего арбитр указал на точку, но после просмотра VAR отменил свое решение.

Во время того, как судья просматривал видеоповтор момента, один из фанатов Бенфики протянул ему 50 евро. Судя по всему, эта сумма взятки оказалась слишком маленькой. Или Гленн Нюберг (рефери поединка) просто не увидел.

ФОТО. Мало? Фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов