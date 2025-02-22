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  4. ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 февраля 2025, 06:13 |
443
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ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов

Болельщик Бенфики уж очень хотел, чтобы рефери назначил пенальти в ворота Монако

22 февраля 2025, 06:13 |
443
1
ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:3 [первый матч – 1:0].

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Орлы могли и вырвать победу, если бы рефери все-таки назначил пенальти в конце встречи. На 90+1-й минуте Керпин Диатта сфолил на Сэмюэле Дале, после чего арбитр указал на точку, но после просмотра VAR отменил свое решение.

Во время того, как судья просматривал видеоповтор момента, один из фанатов Бенфики протянул ему 50 евро. Судя по всему, эта сумма взятки оказалась слишком маленькой. Или Гленн Нюберг (рефери поединка) просто не увидел.

ФОТО. Мало? Фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов

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фото Бенфика Монако Бенфика - Монако фанаты болельщики взятки Гленн Нюберг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Тепер Монако може піти до CAS із вимогою дискваліфікації Бенфіки і зарахування поразки 0:3 за спробу підкупу ))
Ну, який же справжній монегаск не захоче зіграти з Барсою? ;)
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