Александр ПОЗДЕЕВ: «Ждем, когда мяч нам идеально попадет в ножку»

Главный тренер команды Колос Александр Поздеев прокомментировал матч 18-го тура УПЛ против Черноморца (1:2):

«Я бы не сказал, что вторая половина игры была очень хорошая – она была неплохая. Лучше, чем первая точно. И всего не хватило – вдохновения, энергии, желания. Когда есть прострелы в штрафную – туда нужно влетать, я так считаю. Иначе, если мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать. А когда попали в ножку – мы не смогли забить гол. И это комплекс. Я, честно, не хочу говорить, что это мастерство, что-то еще. Это комплексная работа: тренировка, желание пересилить. Мне показалось, у соперника был один момент во втором тайме – они его реализовали.

Это и ментальная составляющая, потому что желать побеждать в каждой игре и работать на своем максимуме – это делают чемпионы обычно. Мы постоянно об этом говорим: максимальная концентрация, максимальные усилия, все: Да, да, да. А когда доходит до дела – оно немного иначе. Возможно, где-то неправильный подход в плане донесения мнения, но он достаточно прозрачный и довольно простой. Не знаю, тяжело, честно. Надо посмотреть. Мне показалось, мы проиграли, если в целом, много борьбы, подбор мяча проиграли много. Но, опять же, второй тайм был гораздо лучше. Нужно быть более конкретным в атаке.

Насчет Ковталюка. Нападающий забил – какие вопросы? Нападающие для этого нужны, чтобы забивать. Где-то в подыгрыше он помог, навязывал борьбу. Свои качества он продемонстрировал. Легионеры – да, есть Боливар еще, Красничи. Практически все присоединившиеся к нам плюс Боливар и Красничи не в оптимальных кондициях, потому что они пропустили какую-то часть собрания. У кого-то убой был, кто еще с того года болел. Возможно, их нужно более точечно интегрировать.

Но сейчас одни эмоции, какие выводы? Выводы будут, когда ты уже успокоишься и просто просматриваешь матч, смотришь немного с другой стороны на это все. А сейчас эмоции. С ЮКСА 22 февраля контрольная игра будет, но она нужна для игрового тонуса. Есть возможность сыграть – почему нет? Ребята, которые меньше сыграли, плюс кому нужно набрать кондиции – для них эта игра будет очень полезна».