Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПОЗДЕЕВ: «Ждем, когда мяч нам идеально попадет в ножку»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 04:14 | Обновлено 22 февраля 2025, 04:43
79
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «Ждем, когда мяч нам идеально попадет в ножку»

Главный тренер Колоса прокомментировал матч УПЛ против Черноморца

22 февраля 2025, 04:14 | Обновлено 22 февраля 2025, 04:43
79
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «Ждем, когда мяч нам идеально попадет в ножку»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер команды Колос Александр Поздеев прокомментировал матч 18-го тура УПЛ против Черноморца (1:2):

«Я бы не сказал, что вторая половина игры была очень хорошая – она была неплохая. Лучше, чем первая точно. И всего не хватило – вдохновения, энергии, желания. Когда есть прострелы в штрафную – туда нужно влетать, я так считаю. Иначе, если мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать. А когда попали в ножку – мы не смогли забить гол. И это комплекс. Я, честно, не хочу говорить, что это мастерство, что-то еще. Это комплексная работа: тренировка, желание пересилить. Мне показалось, у соперника был один момент во втором тайме – они его реализовали.

Это и ментальная составляющая, потому что желать побеждать в каждой игре и работать на своем максимуме – это делают чемпионы обычно. Мы постоянно об этом говорим: максимальная концентрация, максимальные усилия, все: Да, да, да. А когда доходит до дела – оно немного иначе. Возможно, где-то неправильный подход в плане донесения мнения, но он достаточно прозрачный и довольно простой. Не знаю, тяжело, честно. Надо посмотреть. Мне показалось, мы проиграли, если в целом, много борьбы, подбор мяча проиграли много. Но, опять же, второй тайм был гораздо лучше. Нужно быть более конкретным в атаке.

Насчет Ковталюка. Нападающий забил – какие вопросы? Нападающие для этого нужны, чтобы забивать. Где-то в подыгрыше он помог, навязывал борьбу. Свои качества он продемонстрировал. Легионеры – да, есть Боливар еще, Красничи. Практически все присоединившиеся к нам плюс Боливар и Красничи не в оптимальных кондициях, потому что они пропустили какую-то часть собрания. У кого-то убой был, кто еще с того года болел. Возможно, их нужно более точечно интегрировать.

Но сейчас одни эмоции, какие выводы? Выводы будут, когда ты уже успокоишься и просто просматриваешь матч, смотришь немного с другой стороны на это все. А сейчас эмоции. С ЮКСА 22 февраля контрольная игра будет, но она нужна для игрового тонуса. Есть возможность сыграть – почему нет? Ребята, которые меньше сыграли, плюс кому нужно набрать кондиции – для них эта игра будет очень полезна».

По теме:
Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы
Судейские назначения на 18-й тур УПЛ. Кто обслужит матчи Шахтера и Динамо
Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Колос - Черноморец Александр Поздеев пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21 февраля 2025, 13:21 61
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов
Футбол | 22 февраля 2025, 04:19 0
Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов
Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча 25-го тура чемпионата Турции

Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Футбол | 21.02.2025, 07:48
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Футбол | 21.02.2025, 11:01
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
Футбол | 22.02.2025, 02:03
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
20.02.2025, 14:06 43
Теннис
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем