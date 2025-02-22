Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАБИЧ: «Победили Колос благодаря характеру. Новички делают первые шаги»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 04:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 04:43
69
0

БАБИЧ: «Победили Колос благодаря характеру. Новички делают первые шаги»

Главный тренер Черноморца прокомментировал матч УПЛ против Колоса

22 февраля 2025, 04:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 04:43
69
0
БАБИЧ: «Победили Колос благодаря характеру. Новички делают первые шаги»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал победу над «Колосом» из Ковалевки (2:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Я говорил ребятам перед матчем, что у нас равный состав с «Колосом» и победит тот, кто допустит меньше простых ошибок. Мы видели, что первый гол, который мы пропустили, привезли сами себе, немного занервничали. Но потом проявили характер и победили при равной игре. Это главное. Нам важна игра, но очки сейчас стоят очень дорого.

Я сам немного волновался и видел, что ребята тоже нервничали в первом тайме. Левый защитник Райан Карлос, бразилец, хорошо вошел в игру. Кратов тоже немного переживал, привез себе момент, но команда его поддержала, и он отыграл уже на уровне. Робакидзе вышел немного неуверенно, не показал тот уровень, что был на собрании, но через 10 минут уже пришел в себя и начал играть, отрабатывать. Полагаю, что новички сделали первый шаг, и для них это должно стать фундаментом, трамплином для дальнейшего развития.

Следующий матч с Левым Берегом? Честно говоря, пока не думаем о нем. Мы только победили, сейчас должны вернуться на базу, провести восстановление, оценить состояние игроков. И уже потом начнем готовиться. У нас есть наработки, стандарты, но пока мы это ребятам не показывали. Начнём подготовку к «Левому берегу» с понедельника.

Гол Кирилла Попова? И команда и тренерский штаб его поддерживали даже тогда, когда он не забивал, но качественно отрабатывал на команду. Он заслуженно забил, открыл счет своим мячам. Думаю, этот гол должен стать для него толчком, после которого он почувствует уверенность. Вся команда за него волновалась, все рады этому моменту. И газон был очень хорош».

По теме:
Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы
Судейские назначения на 18-й тур УПЛ. Кто обслужит матчи Шахтера и Динамо
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос - Черноморец Колос Ковалевка Александр Бабич Райан Карлос Магомед Кратов Кирилл Попов
Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер провел заключительную тренировку на сборах в Турции
Футбол | 22 февраля 2025, 03:05 0
ФОТО. Шахтер провел заключительную тренировку на сборах в Турции
ФОТО. Шахтер провел заключительную тренировку на сборах в Турции

На юге Турции горняки базировались полтора месяца

Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Футбол | 21 февраля 2025, 06:23 2
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?

Аякс вырвал путевку в овертайме, Реал Сосьедад также прошел дальше

Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Футбол | 21.02.2025, 07:48
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера
Футбол | 21.02.2025, 22:16
ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера
ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Футбол | 21.02.2025, 08:58
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 61
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 5
Бокс
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
20.02.2025, 14:06 43
Теннис
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем