БАБИЧ: «Победили Колос благодаря характеру. Новички делают первые шаги»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал победу над «Колосом» из Ковалевки (2:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Я говорил ребятам перед матчем, что у нас равный состав с «Колосом» и победит тот, кто допустит меньше простых ошибок. Мы видели, что первый гол, который мы пропустили, привезли сами себе, немного занервничали. Но потом проявили характер и победили при равной игре. Это главное. Нам важна игра, но очки сейчас стоят очень дорого.

Я сам немного волновался и видел, что ребята тоже нервничали в первом тайме. Левый защитник Райан Карлос, бразилец, хорошо вошел в игру. Кратов тоже немного переживал, привез себе момент, но команда его поддержала, и он отыграл уже на уровне. Робакидзе вышел немного неуверенно, не показал тот уровень, что был на собрании, но через 10 минут уже пришел в себя и начал играть, отрабатывать. Полагаю, что новички сделали первый шаг, и для них это должно стать фундаментом, трамплином для дальнейшего развития.

Следующий матч с Левым Берегом? Честно говоря, пока не думаем о нем. Мы только победили, сейчас должны вернуться на базу, провести восстановление, оценить состояние игроков. И уже потом начнем готовиться. У нас есть наработки, стандарты, но пока мы это ребятам не показывали. Начнём подготовку к «Левому берегу» с понедельника.

Гол Кирилла Попова? И команда и тренерский штаб его поддерживали даже тогда, когда он не забивал, но качественно отрабатывал на команду. Он заслуженно забил, открыл счет своим мячам. Думаю, этот гол должен стать для него толчком, после которого он почувствует уверенность. Вся команда за него волновалась, все рады этому моменту. И газон был очень хорош».