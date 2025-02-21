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Лига Европы
21 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:41
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2

Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

21 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:41
5301
2
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
УЕФА

21 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 21 мая на стадионе Сан Мамес в испанском Бильбао.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/8 финала, 6 и 13 марта

  • 1. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)
  • 2. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)
  • 3. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия)
  • 4. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия)
  • 5. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • 6. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция)
  • 7. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 8. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)

1/4 финала. 10 и 17 апреля

  • QF1. Победитель матча 2 – Победитель матча 1
  • QF2. Победитель матча 4 – Победитель матча 3
  • QF3. Победитель матча 6 – Победитель матча 5
  • QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8

1/2 финала. 1 и 8 мая

  • Победитель матча QF2 – Победитель матча QF1
  • Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4

Финал. 21 мая, Бильбао (Сан Мамес)

  • Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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До 1/2 Лацио должно проходить спокойно.
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Микола Унгурян
сітка Лаціо трохи простіше, інші учасники - в свій час то це було рівня 1/16-1/8 ЛЧ.
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