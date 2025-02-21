Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

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В результате жеребьевки определена полная сетка плей-офф для всех решающих стадий турнира.

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 21 мая на стадионе Сан Мамес в испанском Бильбао.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/8 финала, 6 и 13 марта

1. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)

2. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)

3. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия)

4. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия)

5. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

6. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция)

7. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия)

8. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)

1/4 финала. 10 и 17 апреля

QF1. Победитель матча 2 – Победитель матча 1

QF2. Победитель матча 4 – Победитель матча 3

QF3. Победитель матча 6 – Победитель матча 5

QF4. Победитель матча 7 – Победитель матча 8

1/2 финала. 1 и 8 мая

Победитель матча QF2 – Победитель матча QF1

Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4

Финал. 21 мая, Бильбао (Сан Мамес)

Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2

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