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  4. Холанд схватился за колено. Насколько серьезно повреждение звезды Ман Сити
Англия
22 февраля 2025, 02:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:36
24
0

Холанд схватился за колено. Насколько серьезно повреждение звезды Ман Сити

По словам Бабелюка, никаких патологических углов отклонения не было заметно

22 февраля 2025, 02:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:36
24
0
Холанд схватился за колено. Насколько серьезно повреждение звезды Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о травме норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда:

«Повреждение норвежца не показалось чем-то серьезным. Да, Эрлинг схватился за колено, но никаких патологических углов отклонения не было заметно.

В игре против Реала Эрлинг был на скамейке. Скорее всего, берегли к игре с Ливерпулем в выходные».

Эпизод с повреждением колена у Холанда произошел 15 февраля в матче АПЛ между Манчестер Сити и Ньюкаслом (4:0).

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма колена Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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