Англия22 февраля 2025, 02:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:36
24
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Холанд схватился за колено. Насколько серьезно повреждение звезды Ман Сити
По словам Бабелюка, никаких патологических углов отклонения не было заметно
22 февраля 2025, 02:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:36
24
0
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о травме норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда:
«Повреждение норвежца не показалось чем-то серьезным. Да, Эрлинг схватился за колено, но никаких патологических углов отклонения не было заметно.
В игре против Реала Эрлинг был на скамейке. Скорее всего, берегли к игре с Ливерпулем в выходные».
Эпизод с повреждением колена у Холанда произошел 15 февраля в матче АПЛ между Манчестер Сити и Ньюкаслом (4:0).
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