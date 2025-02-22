Холанд схватился за колено. Насколько серьезно повреждение звезды Ман Сити

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о травме норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда:

«Повреждение норвежца не показалось чем-то серьезным. Да, Эрлинг схватился за колено, но никаких патологических углов отклонения не было заметно.

В игре против Реала Эрлинг был на скамейке. Скорее всего, берегли к игре с Ливерпулем в выходные».

Эпизод с повреждением колена у Холанда произошел 15 февраля в матче АПЛ между Манчестер Сити и Ньюкаслом (4:0).