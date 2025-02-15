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  4. ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал
Англия
15 февраля 2025, 23:43 |
727
2

ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал

Жузеп вынужденно заменил Эрлинга в игре 25-го тура АПЛ против Ньюкасла (4:0)

15 февраля 2025, 23:43 |
727
2
ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Ньюкасла.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.

Хет-триком в этой игре отметился Омар Мармуш. Еще один мяч забил Джеймс Макэйти, а ассист на него отдал Эрлинг Холанд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 87-й минуте звездный норвежский форвард был замен на Матеуша Нуньеша. Перед заменой Холанд держался за колено. Кадры с норвежцем обеспокоили болельщиков, ведь уже 19 февраля команде предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против Реала.

Однако наставник Ман Сити Жузеп Гвардиола после матча был достаточно оптимистичен, комментируя повреждения Эрлинга:

«Когда он упал, испугались все. Но он с улыбкой покинул поле, а доктор не сказал мне ничего плохого, так что надеюсь, что Эрлинг в порядке. Я не говорил с врачом. Возможно, все не так скверно, как могло бы быть».

ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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ulefka
при 4-0 навіщо тримати було його на полі придурка кусок
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WalterBlack
Велика втрата для містян перед матчем з Реалом але якщо думаю Мармуш зможе його замінити. А взагалі є сумніви чи Сіті зможе пройти в 1/8 ЛЧ
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