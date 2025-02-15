15 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Ньюкасла.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.

Хет-триком в этой игре отметился Омар Мармуш. Еще один мяч забил Джеймс Макэйти, а ассист на него отдал Эрлинг Холанд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 87-й минуте звездный норвежский форвард был замен на Матеуша Нуньеша. Перед заменой Холанд держался за колено. Кадры с норвежцем обеспокоили болельщиков, ведь уже 19 февраля команде предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против Реала.

Однако наставник Ман Сити Жузеп Гвардиола после матча был достаточно оптимистичен, комментируя повреждения Эрлинга:

«Когда он упал, испугались все. Но он с улыбкой покинул поле, а доктор не сказал мне ничего плохого, так что надеюсь, что Эрлинг в порядке. Я не говорил с врачом. Возможно, все не так скверно, как могло бы быть».

ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine