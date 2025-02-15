ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал
Жузеп вынужденно заменил Эрлинга в игре 25-го тура АПЛ против Ньюкасла (4:0)
15 февраля состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Ньюкасла.
Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.
Хет-триком в этой игре отметился Омар Мармуш. Еще один мяч забил Джеймс Макэйти, а ассист на него отдал Эрлинг Холанд.
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На 87-й минуте звездный норвежский форвард был замен на Матеуша Нуньеша. Перед заменой Холанд держался за колено. Кадры с норвежцем обеспокоили болельщиков, ведь уже 19 февраля команде предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против Реала.
Однако наставник Ман Сити Жузеп Гвардиола после матча был достаточно оптимистичен, комментируя повреждения Эрлинга:
«Когда он упал, испугались все. Но он с улыбкой покинул поле, а доктор не сказал мне ничего плохого, так что надеюсь, что Эрлинг в порядке. Я не говорил с врачом. Возможно, все не так скверно, как могло бы быть».
ФОТО. Холанд получил травму перед матчем с Реалом. Гвардиола отреагировал
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