В субботу, 15 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева разбили соперника со счетом 4:0.

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В первом тайме за 14 минут хет-трик за «Манчестер Сити» оформил новичок команды Омар Мармуш.

АПЛ. 25-й тур, 15 февраля.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0

Гол: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84.

Видеообзор матча