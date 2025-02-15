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  4. Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0. Хет-трик новичка за 14 мин. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.02.2025 17:00 – FT 4 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 февраля 2025, 22:12 |
549
1

Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0. Хет-трик новичка за 14 мин. Видео голов

Смотрите самые интересные моменты матча 25-го тура АПЛ

15 февраля 2025, 22:12 |
549
1
Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0. Хет-трик новичка за 14 мин. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

В субботу, 15 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева разбили соперника со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме за 14 минут хет-трик за «Манчестер Сити» оформил новичок команды Омар Мармуш.

АПЛ. 25-й тур, 15 февраля.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
Гол: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84.

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saar
Новачка? Узбека!???
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