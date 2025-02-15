15.02.2025 17:00 – FT 4 : 0
Англия15 февраля 2025, 22:12 |
549
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Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0. Хет-трик новичка за 14 мин. Видео голов
Смотрите самые интересные моменты матча 25-го тура АПЛ
15 февраля 2025, 22:12 |
549
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В субботу, 15 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева разбили соперника со счетом 4:0.
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В первом тайме за 14 минут хет-трик за «Манчестер Сити» оформил новичок команды Омар Мармуш.
АПЛ. 25-й тур, 15 февраля.
Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
Гол: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84.
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
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