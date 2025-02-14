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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.02.2025 17:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 февраля 2025, 20:26 |
80
0

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

14 февраля 2025, 20:26 |
80
0
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Ньюкасл

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Ньюкасл
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Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Сити - Ньюкасл смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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