15.02.2025 17:00 - : -
Англия14 февраля 2025, 20:26 |
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Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
14 февраля 2025, 20:26 |
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В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – НьюкаслСмотреть трансляцию
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