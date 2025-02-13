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Манчестер Сити
15.02.2025 17:00 - : -
Ньюкасл
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Англия
13 февраля 2025, 20:42 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:47
66
1

Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 17:00 по Киеву

13 февраля 2025, 20:42 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:47
66
1
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Ньюкасл». Команды ведут борьбу за место в первой четверке.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» неплохо поработал на трансферном рынке в зимнее окно. К команде присоединились Виктор Рейс, Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Нико Гонсалес. Новички призваны заменить травмированных, дать Гвардиоле возможность для более широкого маневра с составом и помочь преодолеть кризис. Сработает ли этот план, покажет время. А пока «Манчестер Сити» с треском проиграл «Арсеналу» (1:5). В Лиге чемпионов команда вела в счете в домашнем матче с мадридским «Реалом», но в итоге уступила (2:3). В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет на пятом месте, набрав 41 очко.

Ньюкасл

У «Нькасла» в активе 41 очко, как и у «Манчестер Сити». Но команда уступает конкуренту по дополнительным показателям. В предыдущем туре «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» (1:2). Это поражение стало для «сорок» вторым домашним подряд. До этого команда проиграла «Борнмуту» (1:4). На прошлой неделе «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» (2:0) и вышел в финал Кубка Английской лиги. Соперником «Ньюкасла» в борьбе за трофей станет «Ливерпуль».

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних 14 очных поединков «Манчестер Сити» проиграл всего один.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

«Манчестер Сити» забивает в среднем 2 мяча за игру. Но и пропускает немало – 1,46. У «Ньюкасла» эти показатели равны 1,75 и 1,21 гола за матч соответственно.

Возможные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Стоунз, Матеуш Нунеш, Гюндоган, Ковачич, Фоден, де Брюйне, Бернарду Силва, Холанд.

«Ньюкасл»: Дубравка, Холл, Берн, Шер, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Мерфи, Исак.

Прогноз

Матч может стать результативным. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 2,05).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
15 февраля 2025 -
17:00
Ньюкасл
Тотал больше 3,5 2,05 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Шо за Кристал Ньюкасл?
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