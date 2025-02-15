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Англия
15 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:49
646
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Он просто великолепный футболист»

Испанец оценил победу горожан против «Ньюкасла»

15 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:49
646
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Он просто великолепный футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В субботу, 15 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева разбили соперника со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями после этого поединка.

«Глядя на игру и счет – мы вспомнили, кто мы такие. Сегодня был отличный темп и интенсивность. Нам нужно побеждать, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, должны делать наших фанатов счастливыми. Хусанов был сегодня замечательным. Я доволен тем, как Мармуш сегодня забивал, в матче с «Лейтоном» в Кубке он упускал моменты, но сегодня на завершающей стадии он прекрасно себя проявил.

Холанд вышел с капитанской повязкой? Он заслужил на это. Рано или поздно он станет полноценным капитаном клуба. Это лишь вопрос времени», – сказал Гвардиола.

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Дмитрий Олейник Источник: BBC
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