Пчелы покусали лисиц. Лестер потерпел фиаско от Брентфорда с Ярмолюком
Украинский хавбек вышел на замену у гостей после перерыва
Вечером 21 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Брентфорд».
Лестер потерпел фиаско на домашней арене, пропустив 4 мяча от Брентфорда (0:4).
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
У победителей голы забили Йоан Висса, Бриан Мбемо, Кристиан Нергор и Фабиу Карвальо.
Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел на замену у гостей после перерыва.
Лисицы имеют 17 очков и находятся в зоне вылета (19-е место), пчелы поднялись в топ-10 (37 пунктов).
АПЛ. 26-й тур, 21 февраля
Лестер – Брентфорд – 0:4
Голы: Висса, 17, Мбемо, 27, Нергор, 32, Карвалью, 89
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб может возглавить Андони Ираола
Аякс вырвал путевку в овертайме, Реал Сосьедад также прошел дальше