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Чемпионат Англии
Лестер
21.02.2025 22:00 – FT 0 : 4
Брентфорд
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Англия
21 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 22 февраля 2025, 00:07
209
0

Пчелы покусали лисиц. Лестер потерпел фиаско от Брентфорда с Ярмолюком

Украинский хавбек вышел на замену у гостей после перерыва

21 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 22 февраля 2025, 00:07
209
0
Пчелы покусали лисиц. Лестер потерпел фиаско от Брентфорда с Ярмолюком
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Брентфорд».

Лестер потерпел фиаско на домашней арене, пропустив 4 мяча от Брентфорда (0:4).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

У победителей голы забили Йоан Висса, Бриан Мбемо, Кристиан Нергор и Фабиу Карвальо.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел на замену у гостей после перерыва.

Лисицы имеют 17 очков и находятся в зоне вылета (19-е место), пчелы поднялись в топ-10 (37 пунктов).

АПЛ. 26-й тур, 21 февраля

Лестер – Брентфорд – 0:4

Голы: Висса, 17, Мбемо, 27, Нергор, 32, Карвалью, 89

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Лестер Егор Ярмолюк Йоан Висса Бриан Мбемо Кристиан Нергор Фабиу Карвалью
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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