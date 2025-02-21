Пчелы покусали лисиц. Лестер потерпел фиаско от Брентфорда с Ярмолюком

Вечером 21 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Брентфорд».

Лестер потерпел фиаско на домашней арене, пропустив 4 мяча от Брентфорда (0:4).

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У победителей голы забили Йоан Висса, Бриан Мбемо, Кристиан Нергор и Фабиу Карвальо.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел на замену у гостей после перерыва.

Лисицы имеют 17 очков и находятся в зоне вылета (19-е место), пчелы поднялись в топ-10 (37 пунктов).

АПЛ. 26-й тур, 21 февраля

Лестер – Брентфорд – 0:4

Голы: Висса, 17, Мбемо, 27, Нергор, 32, Карвалью, 89

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