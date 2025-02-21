Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд
Матч будет стартовать 21 февраля в 22:00
21 февраля состоится поединок между клубами «Лестер» и «Брентфорд» в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги.
Местом проведения встречи станет «Кинг Пауэр Стедиум», стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
За решение тренера Брентфорда украинец Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи для запасных.
Перед поединком в турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 19-е место (17 очков), тогда как «Брентфорд» находится на 11-й позиции (34 балла).
Стартовые составы на игру «Лестер» – «Брентфорд»
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