Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд

21 февраля состоится поединок между клубами «Лестер» и «Брентфорд» в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Местом проведения встречи станет «Кинг Пауэр Стедиум», стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

За решение тренера Брентфорда украинец Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи для запасных.

Перед поединком в турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 19-е место (17 очков), тогда как «Брентфорд» находится на 11-й позиции (34 балла).

Стартовые составы на игру «Лестер» – «Брентфорд»