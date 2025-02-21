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  4. Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд
Англия
21 февраля 2025, 21:09 | Обновлено 21 февраля 2025, 21:17
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0

Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд

Матч будет стартовать 21 февраля в 22:00

21 февраля 2025, 21:09 | Обновлено 21 февраля 2025, 21:17
502
0
Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

21 февраля состоится поединок между клубами «Лестер» и «Брентфорд» в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Местом проведения встречи станет «Кинг Пауэр Стедиум», стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

За решение тренера Брентфорда украинец Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи для запасных.

Перед поединком в турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 19-е место (17 очков), тогда как «Брентфорд» находится на 11-й позиции (34 балла).

Стартовые составы на игру «Лестер» – «Брентфорд»

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига стартовые составы Егор Ярмолюк Лестер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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